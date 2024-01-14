Глава Воскресенска лично проверил работу котельных и пообщался с жителями

Малкин посетил котельную в микрорайоне Цемгигант. Глава округа проверил тепловые параметры на объекте по адресу: Мичурина, 1 «в». Здесь задействовали три котла, на четвертом идут восстановительные работы.

«Как мы его восстановим, мы его тоже запускаем в работу. Запустим его, плюс блочные котельные, и у нас будет достаточная температура для поселка Цемгиганта», - доложил начальник цеха Андрей Дробышев.

На улице Беркино установили две блочно-модульные котельные. Сегодня здесь завершатся пусконаладочные работы. Жители многоэтажек сообщали о холодных батареях - в квартире Татьяны Кузнецовой столбик термометра показал чуть больше 10 градусов. Но после запуска котельных ситуация улучшится. Кроме того, в Воскресенск доставили еще пять блочно-модульных котельных. Их установили на улице Мичурина. Малкин проконтролировал их разгрузку.

«Во-первых, мы мониторим работу котельных каждый час. Мы с нашей командой, и губернатор Московской области отменили себе выходные и работаем 24/7. <…> В котельной у нас на выходе температура 80 градусов, это соответствует температурным параметрам на улице. Котельная работает в штатном режиме», - подчеркнул Малкин.

Глава округа также пообщался с местными жителями. Он зашел в квартиры близлежащих домов, чтобы убедиться в том, что в жилье есть тепло. Женщина из дома № 5 на улице Дзержинского подтвердила, что в здании всегда тепло.

«Живу я здесь, да, на четвертом этаже. У нас тепло, я ходила в халате и тапочках. У нас тепло, всегда», - сказала она.