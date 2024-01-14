14 января 2024, 23:57

Глава Воскресенска лично проверил работу котельных и пообщался с жителями

Телеканал «360»
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Накануне в первой половине дня поступило сообщение о снижении давления холодной воды на котельной по улице Московской в Воскресенске. Глава городского округа Алексей Малкин выехал на место, чтобы лично проверить параметры и пообщаться с персоналом.

Малкин посетил котельную в микрорайоне Цемгигант. Глава округа проверил тепловые параметры на объекте по адресу: Мичурина, 1 «в». Здесь задействовали три котла, на четвертом идут восстановительные работы.

«Как мы его восстановим, мы его тоже запускаем в работу. Запустим его, плюс блочные котельные, и у нас будет достаточная температура для поселка Цемгиганта», - доложил начальник цеха Андрей Дробышев.

На улице Беркино установили две блочно-модульные котельные. Сегодня здесь завершатся пусконаладочные работы. Жители многоэтажек сообщали о холодных батареях - в квартире Татьяны Кузнецовой столбик термометра показал чуть больше 10 градусов. Но после запуска котельных ситуация улучшится. Кроме того, в Воскресенск доставили еще пять блочно-модульных котельных. Их установили на улице Мичурина. Малкин проконтролировал их разгрузку.

«Во-первых, мы мониторим работу котельных каждый час. Мы с нашей командой, и губернатор Московской области отменили себе выходные и работаем 24/7. <…> В котельной у нас на выходе температура 80 градусов, это соответствует температурным параметрам на улице. Котельная работает в штатном режиме», - подчеркнул Малкин.

Глава округа также пообщался с местными жителями. Он зашел в квартиры близлежащих домов, чтобы убедиться в том, что в жилье есть тепло. Женщина из дома № 5 на улице Дзержинского подтвердила, что в здании всегда тепло.

«Живу я здесь, да, на четвертом этаже. У нас тепло, я ходила в халате и тапочках. У нас тепло, всегда», - сказала она.

Отопление Коммунальные аварии Воскресенск
14 января 2024, 18:48
«Период нестабильности». Холода и потепление в Подмосковье будут сменять друг друга до конца января
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Жителей Подмосковья со следующей недели ждет переменчивая погода. Сначала в регионе потеплеет, но уже в среду, 17 января, Московскую область накроет волна холода. Об этом «360» рассказал синоптик Александр Шувалов.

Он отметил, что температура начала понижаться уже вечером воскресенья. По его словам, следующая неделя начнется с мягкой погоды и небольшого снега.

«Аномальный ход температуры (то есть повышение вместо понижения) будет идти всю ночь, и к утру уже будет от –5 до –6 градусов. А днем вообще от –2 до –4», - указал Шувалов.

Метеоролог добавил, что такая мягкая погода продержится весь вторник, но затем начнется похолодание. В среду снег прекратится, в Подмосковье придет холодный фронт. По прогнозу синоптика, температура опустится до –12 градусов, а в ночь на четверг будет уже от –10 до –15.

«Эта волна холода будет кратковременной - не более полутора дней», - подчеркнул Александр Шувалов.

Он предупредил, что в четверг в регион снова придет потепление - до –5… –7 градусов. В пятницу наступит «обратный ход температуры» - утром ожидается сильный южный ветер, а днем температура будет уже плюсовой.

«В субботу - очередной вал холода. В воскресенье, понедельник, вторник довольно сильно опять похолодает, опять до –20… –25. То есть мы вступаем в период нестабильности погоды», - заключил эксперт.

По прогнозу синоптика Евгения Тишковеца, в Москве на следующей неделе выпадут обильные снегопады. Он также заявил, что жителей ждет мягкая зимняя погода.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве
14 января 2024, 14:49
«Дом Юнармии» торжественно открыли в Домодедове
РИА «Новости»
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«Дом Юнармии» торжественно открыли в Домодедове на базе детского морского центра «Альбатрос». Глава городского округа Михаил Ежокин рассказал, что для юных патриотов подготовили несколько кружков.

«В учреждении юные патриоты будут заниматься в различных кружках, общаться и, конечно, помогать Родине», - подчеркнул он.

Начальник управления образования муниципалитета Елена Болмазова отметила, что с молодежью будут работать в нескольких областях.

«Будут представлены направления „Юнавиа“, „Юнфлот“. А еще - „Юная безопасность дорожного движения“», - заявила Болмазова.

На официальном сайте Всероссийского детско-юношеского движения указали, что расширение материально-технической базы «Дом Юнармии» будет продолжаться. Основные направления: военно-патриотическое и военно-историческое, туристско-краеведческое и экологическое, личностное развитие, техническое творчество.

Ранее новые «Дома Юнармии» открыли в Мытищах, Ногинске, Сергиевом-Посаде, Подольске, Краснознаменске, Можайске и Рузе. На их базе работают различные профильные центры, где подрастающее поколение может получить новые знания.

Молодежь Город Домодедово Образование
14 января 2024, 13:41
Кукольное представление и мастер-класс. Для детей из Волоколамска провели рождественскую елку
Телеканал «360»
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Благотворительная елка для детей прошла в музее семьи Великого князя Константина Константиновича в Волоколамском городском округе. Школьникам показали спектакль, провели экскурсию по музею и организовали игры на свежем воздухе.

Врио главы Волоколамского округа Наталья Козлова сообщила, что елка стала поощрением для школьников, которые отличились в учебе. Она отметила, что организаторы поставили перед собой цель - приобщить детей к культурным традициям и обычаям страны.

«Мы сегодня проводим ее здесь во второй раз и хотим, чтобы она стала большой традицией нашего городского округа», - добавила она.

Мероприятие организовали в традициях рождественских праздников начала XX века. Сотрудники музея рассказали детям об интересных фактах из жизни Константина Романова и его семьи, а также провели мастер-класс по изготовлению елочных игрушек. Учащиеся своими руками сделали украшение по образцу XX века и повесили его на елку.

Заведующая Евгения Терновская обратила внимание на стенд музея. По ее словам, дети пришли не с пустыми руками и принесли свои новогодние работы, из которых сделали выставку.

Губернаторская рождественская елка прошла в Красногорске. На мероприятие пришли тысячи школьников, которые показали успехи в учебе.

Праздники Дети Экскурсии Музеи Новый год Волоколамск
14 января 2024, 12:51
Подмосковные спасатели вызволили застрявший в горшке палец ребенка
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Специалисты 250-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли трехлетнему мальчику, чей палец застрял в пластиковом горшке. Помощь потребовалась ребенку в Орехово-Зуевском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам начальника части Владимира Шеварихина, в единую службу экстренных вызовов 112 обратилась местная жительница. Она сообщила, что ее ребенок просунул палец в отверстие для крепления ручки, но вытащить обратно не смог. Родителям не удалось самостоятельно освободить руку сына.

«Спасатели с помощью шанцевого инструмента откололи часть ножки горшка, и, добравшись до пальца, смазали его кремом, после чего аккуратно вытащили из отверстия», - рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что медицинская помощь мальчику не потребовалась.

Накануне сотрудники «Мособлпожспаса» провели рейды в местах катания со снежных горок в городских округах Серебряные Пруды, Озеры, Кашира и Зарайск. Оказалось, что некоторые стихийные горки не соответствуют требованиям безопасности.

Спасатели Дети Орехово-Зуево

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