25 октября 2024, 16:52

Глава Воскресенска Алексей Малкин проверил работу по модернизации котельных

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Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин посетил котельные микрорайонов Цемгигант и Москворецкий, а также котельную в городе Белоозерский. Цель визита заключалась в оценке хода работ по модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения.

Алексей Малкин отметил, что в котельной на улице Мичурина скоро начнется опрессовка нового котла, и в течение двух недель его сдадут в эксплуатацию. Также привезли новый экономайзер, который будет установлен в течение двух-трех дней.

В котельных на улице Рабочей и в городе Белоозерский заканчивается монтаж новых газовых котлов, в ближайшие дни рабочие приступят к опрессовке. В дополнение к этому, в городском округе Воскресенск завершается строительство новой блочно-модульной котельной в микрорайоне Лопатинский.

Эти масштабные работы по модернизации котельных направлены на обеспечение стабильного и бесперебойного теплоснабжения всех районов города в течение всего отопительного сезона.

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Отопление Воскресенск
25 октября 2024, 17:57
Дорожные знаки заменили еще в 11 деревнях и селах Подмосковья
Медиасток.рф
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Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные и отсутствующие дорожные знаки на 11 региональных дорогах в Подмосковье. Работы провели в 10 населенных пунктах.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, отсутствующие или поврежденные дорожные знаки могут негативно повлиять на безопасность движения. Водители не могут оценить обстановку, из-за чего повышается риск ДТП.

Знаки восстановили на Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде, на улицах Горького и Королева в Жуковском, на Лихачевском проезде в Долгопрудном, на улице Панфилова в Истре, на Ленинском переулке в Ликино-Дулеве, на улице Парковой в Подольске и улице Полиграфистов в Чехове.

Кроме того, работы провели в селе Перхушково под Можайском, в деревне Сафоново под Раменским, а также в рабочем поселке Малаховка в Люберцах.

В министерстве добавили, что специалисты регулярно проводят обследование дорог, уделяя особое внимание светофорам, ограждениям, освещению и искусственным неровностям. При необходимости их ремонтируют или заменяют.

Дороги Ремонтные работы
25 октября 2024, 17:53
Отопление включили в 2166 жилых домах в Одинцове
Пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
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Все 362 социальных объекта в Одинцовском округе обеспечили теплом. Об этом сообщили на еженедельном совещании главы муниципалитета Андрея Иванова. К отоплению также подключили все 2166 многоквартирных домов.

Отопительные системы округа заполнили теплоносителями еще 15 сентября. В батареях циркулирует специальная химически подготовленная вода с присадками от накипи.

«В начале сезона отопление было запущено на минимальных параметрах, так как на улице были достаточно комфортные температуры. Тем не менее, чтобы в квартирах было тепло, систему запустили в режиме подачи тепла», - рассказал заместитель главы Одинцова Михаил Коротаев.

Отметим, что тепловое хозяйство Одинцовского округа насчитывает 210 котельных, 100 центральных тепловых пунктов, около 520 километров сетей теплоснабжения, более двух тысяч электроподстанций и 2740 километров газопроводов.

Активная фаза подключения отопления завершается в Подмосковье , рассказал губернатор Андрей Воробьев. В ближайшие три года систему модернизируют, сделают ее более надежной.

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Одинцово ЖКХ Отопление
25 октября 2024, 17:04
Аварийный дом снесли в поселке Фосфоритном под Воскресенском
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В рабочем поселке Фосфоритный завершен демонтаж аварийного жилого дома № 1, расположенного на улице Казарма 13-й километр. Одноэтажное кирпичное здание площадью 230 квадратных метров, построенное в 1960-х годах, находилось вблизи железнодорожных путей и жилой застройки.

В прошлом году дом был признан аварийным и непригодным для дальнейшей эксплуатации. В рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в МО» жильцы двух квартир были расселены. После этого строение пустовало и начало разрушаться.

Аварийный объект был включен в перечень для ликвидации и в текущем месяце успешно демонтирован. В настоящее время территория освобождена от постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован.

Порядок использования освобожденного участка администрацией пока не определен. В городском округе Воскресенск было выявлено 109 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 67 объектов, что составляет 61% от общего количества.

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Строительство Воскресенск
25 октября 2024, 16:57
Мастер-классы по плетению браслетов для бойцов СВО прошли в Дмитрове
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Волонтеры из Дмитрова регулярно создают изделия, которые отправляют военнослужащим в зону СВО. Накануне в молодежном центре «Квартал» прошла серия мастер-классов.

Занятия организуют в ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» каждую среду. Участников обучают создавать окопные свечи и тактические браслеты, которые бойцы могут использовать для разных целей - от установки палатки до эвакуации раненых.

Материалы для мастер-классов помогают закупать жители Дмитровского округа, спортивный клуб «SPARTA Дмитров», депутаты и общественники. Последнюю партию закупила и передала в «Квартал» жительница поселка Автополигон Юлия.

Накануне в мероприятии поучаствовали дети из школ № 2, 8, 10 и студенты Дмитровского техникума. Они не только сплели браслеты, но и сделали к ним талисманы с пожеланиями.

Отметим, что также в центре «Квартал» работает пункт сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО, жителей Курской и Белгородской областей.

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Волонтеры Молодежь Дмитров

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