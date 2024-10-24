Глава Воскресенска Алексей Малкин провел прием жителей

В Подмосковье участились случаи, когда мошенники отправляют недействительные платежные квитанции. Этот вопрос подняли на совещании в администрации округа.

В Московской области уже есть первые жертвы этой мошеннической схемы. Жители нескольких городов Подмосковья обнаружили в своих почтовых ящиках фальшивые квитанции об оплате коммунальных услуг. В городском округе Истра таких случаев не было, но жителям все равно стоит быть настороже.

Мошенник действует так: он подбрасывает в почтовый ящик фальшивый платежный документ с измененными реквизитами. Затем человек вводит эти реквизиты при оплате или оплачивает через QR-код. В первом случае деньги уходят на счет мошенника, а во втором - смартфон может заразиться вирусом, который открывает доступ к «Госуслугам» и даже банковским счетам.

Важно помнить, что на оранжевых долговых извещениях МосОблЕИРЦ указаны номера телефонов, по которым можно уточнить сумму, период и способ оплаты задолженности: 8 (936) 501-73-09 или 8 (919) 992-38-28. Также можно проверить задолженность через личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ.

Чтобы обезопасить себя, можно отказаться от бумажных квитанций. Во-первых, вся история оплат всегда доступна в личном кабинете «МосОблЕИРЦ». Во-вторых, это исключает участие третьих лиц.

Оформить подписку на электронные квитанции можно в личном кабинете или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». В разделе «Платежи» в настройках нужно выбрать опцию «Получать платежные документы по почте и в электронном виде» и указать адрес электронной почты. С этого момента абонент будет получать только электронные счета.

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