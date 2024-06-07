Глава Воскресенска Алексей Малкин поздравил соцработников с праздником

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Алексей Малкин поблагодарил всех работников, которые ежедневно вкладывают свою душу и энергию, оказывая эффективную поддержку населению. Также поздравление и награды лучшим специалистам выразили депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева и руководитель фракции в Совете депутатов Воскресенска Сергей Слепов.

Отметим, что совершенствование системы социальной поддержки является одним из ключевых приоритетов Народной программы партии «Единая Россия».

Активисты «Старшего поколения» помогают пожилым людям в решении повседневных проблем, организуют для них спортивные и творческие мероприятия.

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