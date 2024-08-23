Глава Воскресенска Алексей Малкин посетил производство электроники

Глава Воскресенска Алексей Малкин регулярно выезжает на производства округа. В этот раз он посетил компанию «Эс-ти-ай», которая в 2023 году запустила в Воскресенске новые цеха. На предприятии организовано собственное конструкторско-технологическое бюро, позволяющее производить любую бытовую техники и электронику. Сегодня компания выпускает и телевизоры.

Алексей Малкин побывал в производственных цехах, понаблюдал за сборкой электроники, встретился с директором. Они обсудили планы развития компании в Воскресенске.

Сегодня на производстве трудятся боле 100 сотрудников. Предприятие приглашает на работу желающих. Телефон отдела кадров: 8(903) 960-16-55.

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