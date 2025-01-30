Глава Волоколамска провела встречу с руководством местного сельхозпредприятия
Вопросы поддержки производства обсудили на встрече представители компании «Лама Торф» и глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова. Темы разговора касались разных аспектов работы предприятия.
Компания работает в Волоколамске более 10 лет. У нее выстроена собственная логистическая система.
Производство оснащено современным итальянским оборудованием. Предприятие создает смеси для всех видов растений как открытого, так и закрытого грунта.
«Лама Торф» работает на все категории покупателей. К примеру, экономичная марка «Наша дача» популярна у садоводов и огородников, линейка грунтов «Богатырь» подходит для рассады, а «Четыре сезона» - для любых садовых и комнатных растений.
«Мы гордимся тем, что руководство компании придерживается политики трудоустройства местных жителей. Большинство сотрудников - волоколамцы. Кроме того, „Лама Торф“ оказывает помощь участникам специальной военной операции», - отметила Наталья Козлова.