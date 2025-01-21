Глава Волоколамска посетила производство консервов из морепродуктов

Сотрудники ГАИ в Ленинском округе провели акцию «Детское кресло». Они проверили около 150 автомобилей и вручили владельцам информационные памятки.

Рейд провели для того, чтобы привлечь внимание водителей к безопасной перевозке детей. Сотрудники ГАИ проверили 148 автомобилей, из них в 33 обнаружили нарушения.

«Сотрудники Госавтоинспекции проводили профилактические беседы с участниками дорожного движения, призывая водителей-родителей задуматься над вопросом обеспечения детской безопасности на дороге. Очень важно при каждой поездке использовать детские удерживающие устройства и пристегивать детей ремнем безопасности», - уточнили в Управлении МВД России по Ленинскому округу.

Рейд провели около торговых центров. Сотрудники ГАИ поговорили с водителями, у которых в машине находились дети. Они вручили родителям информационные листовки с напоминанием о том, что перевозить детей до 12 лет необходимо только в удерживающем устройстве согласно пункту 22.9 Правил дорожного движения в России. Автоинспекторы также обратили внимание на то, что адаптер для ремня безопасности не является приспособлением для перевозки детей.

Сотрудники ГАИ выявили 33 нарушения. В отношении нарушителей составлены протоколы. Напомним, штраф за перевозку ребенка без детского кресла в России - три тысячи рублей.