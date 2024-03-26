Глава Ступина Сергей Мужальских проконтролирует решение вопроса с теплоснабжением в селе Большое Алексеевское

Жители села Большое Алексеевское пожаловались на сбои в подаче горячей воды и отопления. По их словам, тепло в дома приходит в недостаточном объеме, а горячая вода подается с перебоями.

Глава округа поручил профильному заместителю провести комиссионный выезд и решить вопрос на месте.

«Сегодня в село приедут профильный заместитель, представители управляющей и ресурсоснабжающей компаний. На месте будут разбираться, почему в некоторых домах перебои с подачей горячей воды, как решить эту проблему», - прокомментировал Мужальских.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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