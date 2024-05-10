Глава Ступина Мужальских поздравил ветеранов труда с Днем Победы
Глава городского округа Ступино и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских провел встречу с ветеранами труда. Он выразил им слова поддержки, а также пожелал здоровья и долгих лет жизни.
Мужальских отметил, что самые важные события в преддверии празднования Дня Победы - обходы ветеранов. Особое внимание уделяется труженикам тыла, ветеранам труда, которые восстанавливали страну после Великой Отечественной войны.
«Ветеранам и нам важно знать, что наши герои не забыты, их помнят и чтут память об их погибших товарищах. День Победы - праздник со слезами на глазах. Радость победы, которая далась так нелегко, боль и слезы за тех, кто не вернулся домой», - указа Мужальских.
Глава муниципалитета вручил ветеранам подарки, праздничные продуктовые наборы, а также журналы «Воинская доблесть», рассказывающие о подвигах ступинцев как на фронте, так и в тылу в годы войны.
Валерий Смольянинов и Иван Сурков - ветераны труда, работавшие на «СМК», градообразующем предприятии Ступино. Они посвятили всю свою жизнь металлургии. У каждого из них есть своя непростая история, свой уникальный жизненный путь. Ступинские металлурги заслуживают благодарности и уважения за свой вклад в развитие страны.
Ранее губернатор Андрей Воробьев с семьей погибшего Героя России посетил парад Победы. Так, он исполнил давнюю мечту детей погибшего бойца СВО - посмотреть проход войск по Красной Площади.
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