Глава Ступина Мужальских поздравил с 85-летием долгожительницу Эльвиру Тихонович

В Подольске прошел очередной рейд по выявлению граждан призывного возраста недавно получившим гражданство России, но так и не вставшим на воинский учет. Сотрудники выдали им повестки в военкомат. Совместные розыскные мероприятия провели представители администрации муниципалитета, военного комиссариата и сотрудники полиции.

Недавно специалисты осмотрели общежитие на территории одного из предприятий Подольска. Особое внимание сотрудники уделяют мужчинам призывного возраста. В ходе каждого рейда выдают от пяти до десяти повесток. Решение о прохождении воинской службы примут по результатам медосмотра.

Уклонение от призыва влечет уголовную ответственность для лиц мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет. Им грозит штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы, арест или лишение свободы на срок до двух лет.

В последнем рейде было проверено 30 человек, из которых двое не стояли на воинском учете. Им были вручены повестки для явки в военкомат Подольска. В случае их невыполнения, они будут оштрафованы на 30 тысяч рублей.

Подобные проверки будут продолжаться до конца весеннего призывного срока, то есть до июня текущего года.

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