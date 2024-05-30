Глава Солнечногорска вручил паспорта 7 юным жителям округа

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Участие в церемонии вручения первых паспортов приняли глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков, муниципальный депутат Ольга Гончар, а также представители отдела по вопросам миграции ОМВД России и центра «Мои документы».

«Документ, который сегодня получили наши юные солнечногорцы, не просто удостоверяет личность, а в первую очередь символизирует взросление, появление ответственности, новых прав и обязанностей. Я искренне надеюсь, что каждый из ребят станет активным гражданином России», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Паспорта дают право подросткам официально трудоустраиваться. С получением этого документа ребята несут юридическую ответственность за свои действия.

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