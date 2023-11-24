Глава Солнечногорска проверил работу общественного транспорта в поселке Майдарово

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков совместно с профильными заместителями и представителями «Мострансавто» проверил работу маршрута № 377, следующего от станции Крюково в поселок Майдарово.

Жители отметили, что периодически автобусы опаздывают. По поручению главы муниципалитета проведут дополнительный мониторинг этого и других маршрутов, по которым поступали нарекания. Это маршруты № 476, 440 и 312.

«Поручил в ближайшее время вопрос проработать и ситуацию поправить и по 377-му, и по всем другим маршрутам. Помогать мониторить ситуацию нам будут жители - остаемся на связи», - заявил Константин Михальков.

Зачастую на сбой в расписании влияет дорожная обстановка, но также есть и другая причина - недостаточное количество автобусов и нехватка водителей. С начала года Солнечногорск уже получил 10 новых автобусов среднего и малого классов, но автопарк требует дальнейшего обновления. Данный вопрос местная администрация будет решать совместно с региональным правительством.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть жалобы на работу транспорта.

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