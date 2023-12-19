Глава Солнечногорска поздравил почетного жителя города Нину Потапову с 85-летием
Глава Солнечногорска Константин Михальков навестил почетную жительницу города Нину Потапову. Бывшей руководительнице Дома культуры «Лепсе» исполнилось 85 лет.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова наградили многодетных и приемных родителей за достижения ребят в спорте и творчестве.
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Нина Ивановна - ветеран труда, многие годы она возглавляла Дом культуры «Лепсе». Она получила звание «Почетный гражданин городского округа Солнечногорск» в 2019 году.
Ей же принадлежит идея проведения в Солнечногорске праздника сирени, который на протяжении 27 лет проходил на территории завода имени Лепсе. Отец пенсионерки Иван Федорович высадил на территории завода более 100 сортов сирени в память об участниках Великой Отечественной войны.
«С Ниной Ивановной мы знакомы и успели вместе внести свой вклад в озеленение округа - в мае высадили молодые кустики сирени на набережной. И для меня было большой гордостью сегодня поздравить нашего легендарного почетного жителя с 85-летним юбилеем», - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.