Глава Солнечногорска по просьбе жителей проверил уборку снега в микрорайоне ЦМИС

Читайте нас в:

Поводом для обхода стали обращения в социальных сетях и на горячую линию.

«Если по дворам замечаний нет, то по дорогам регионального значения, тротуарам необходимо усиливать работы. Поручил ответственным лицам наладить регулярную уборку. Также в эти дни управляющие компании усилят работы по уборке от наледи кровель», - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

По вопросу уборки дворов жители Солнечногорска могут обратиться по телефону горячей линии: 8 (800) 201-67-47.

Глава также обсудил с жителями капитальный ремонт многоквартирных домов и модернизацию теплоснабжения микрорайона. В ближайшие два года здесь запланировано строительство блочно-модульной котельной.

Напомним, в микрорайоне ЦМИС в марте пройдет выездной прием администрации Солнечногорска. Жители смогут задать все интересующие вопросы главе и профильным заместителям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о борьбе с последствиями снегопада в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».