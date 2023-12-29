Глава Солнечногорска передал подарки детям бойца СВО на акции «Елка желаний»

Константин Михальков вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой приехал в гости к Виктории и Гордею. Он подарил ребятам световой стол-планшет для рисования песком и большой радиоуправляемый танк.

«Папа Вики и Гордея - военный, погиб в зоне проведения спецоперации. Взять на себя заботу о семье героя - наша святая обязанность. <…> Вика хочет стать астрономом, когда вырастет. А Гордей планирует пойти по стопам отца и стать военным», - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Он обсудил с мамой ребят волнующие ее вопросы. Женщина попросила помочь с возведением пристройки к лицею № 8, где она сейчас работает заместителем директора по воспитательной работе. Глава округа поручил проработать вопрос о включении учреждения в государственную программу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что исполнит мечты трех детей из Подмосковья.

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