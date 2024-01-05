Глава Солнечногорска объяснил причину отключений света на фоне аномальных морозов

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«В такие аномальные морозы большую нагрузку испытывает и вся система электроснабжения», - указал он.

Михальков обратил внимание, что многие на период новогодних праздников уехали за город, и сейчас система просто не всегда справляется с нагрузкой. Нельзя исключать и факт потребления сверх установленного договором норматива, уточнил глава городского округа.

«Сейчас специалисты Россетей в круглосуточном режиме ведут аварийно-восстановительные работы, в ручном режиме осуществляют подачу электричества», - подчеркнул Михальков.

Аварийная бригада работала по указанным пунктам минувшей ночью, чтобы полностью восстановить подачу от фидера Дзержинский.

Кроме того, на территории округа стоят 18 передвижных электростанций, которые помогают справиться с возросшей нагрузкой.

«Но это временные меры. Чтобы в корне изменить ситуацию, мы проработали с Россетями вопрос о включении всей ветки в программу модернизации - работы будут выполнены уже в текущем году», - добавил Михальков.

Помимо этого, «Россети» реализуют в Солнечногорске большую двухлетнюю программу модернизации, напомнил он. В рамках нее заменят свыше 118 километров высоковольтных линий, установят 25 пунктов секционирования, зарезервируют более 25 километров сети.