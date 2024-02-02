Глава Солнечногорска обсудил с коллективом НПО «Стеклопластик» благоустройство поселка Андреевка
Глава Солнечногорска Константин Михальков и городской прокурор Артем Шишов посетили научно-производственный центр «Стеклопластик» в поселке Андреевка. Они обсудили с работниками предприятия развитие населенного пункта.
Главными темами встречи стали уборка снега, работа общественного транспорта и вывоз мусора. Решение озвученных на встрече вопросов администрация округа взяла под контроль.
«Развитие социальной инфраструктуры, улучшение транспортной доступности - все эти непростые, но, безусловно, важные вопросы, при поддержке губернатора уже находятся в стадии реализации или будут реализоваться в короткой перспективе», - прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
«Стеклопластик» - это крупнейший в стране научно-производственный центр в области создания стекловолокнистых материалов. Здесь работает порядка 1200 сотрудников. Большинство из них - жители поселка Андреевка и деревни Голубое.
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