Глава Солнечногорска навестил ветерана Ивана Походаева

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Константин Михальков побывал в гостях у почетного гражданина Солнечногорска Ивана Федоровича Походаева. В свои 97 лет ветеран встретил гостей бодрым и в отличном настроении.

«По доброй традиции мы навестили наших уважаемых участников Великой Отечественной войны. Мы своими жизнями обязаны этим людям, и уделить внимание каждому - лишь малая часть того, что можем и должны делать», - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ветеранов поблагодарили за бессмертный подвиг, пожелали долгих лет жизни и вручили памятные презенты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветерана Александру Алешину со 100-летием.

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