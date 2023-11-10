Глава Солнечногорска Михальков обсудил благоустройство деревни Голубое с жителями

В рамках общения с жителями Константин Михальков обсудил благоустройство Новоголубовского пруда, где работы проходят достаточно медленно. Для выяснения причин отставания от графика будет проведена встреча с подрядчиком.

Также в число актуальных вопросов вошло строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории деревни. Отмечается, что поиски потенциального инвестора уже завершились и в ближайшее время местные жители смогут ознакомиться с проектом. Кроме того, для удобства граждан планируется открыть кабинет врача общей практики в начале 2024 года.

При этом 1 сентября 2024 года свои двери перед учениками распахнет большая школа, построенная по президентскому проекту. В настоящее время совместно с ГИБДД прорабатывается удобная и безопасная организация движения.

Константин Михальков отдельно подчеркнул, что за время сотрудничества с местными жителями на территории городского округа обустроили разворотный круг для автобусов, улучшили транспортную доступность, открыли детский сад, запустили линию освещения и достигли других высоких результатов.

«Приятно, что за время нашего совместного с жителями тесного и эффективного взаимодействия мы значительно продвинулись в решении ряда наболевших вопросов», - добавил Михальков.

Отметим, что все вопросы, поступившие от местных жителей, взяты под контроль представителями администрации. Уже на следующей неделе по ним предоставят детальную проработку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 180 парков после благоустройства в 2023 году.

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