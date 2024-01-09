Глава Солнечногорска Михальков доложил о работе котельных в округе

По его словам, на котельной Выстрел параметры на выходе по отоплению выдали 73 градуса, также повысились наладки газового оборудования. На входах в домах зафиксировали выше 68 градусов. Такие показатели являются непредельными, систему после устранения утечек заполняют.

«Котельная Ложки. Все ранее принятые решения дали результат, в квартирах жителей заметно теплее. Есть небольшая просадка по горячей воде: котельная сознательно чуть придерживала, чтобы быстрее прогреть дома. Завтра планируем установить дополнительный циркуляционный насос на систему.», - рассказал глава региона.

На котельной Поваровке сотрудники «Газпром теплоэнерго» выровняли работу. Также запустили дизельную блочно-модульную для быстрого набора температуры.

Помимо этого, Михальков рассказал о работе котельной Алабушево на Калинина. После поломки одного котла она работала только на подачу отопления. В итоге специалисты «Газпром теплоэнерго» решили проблему, подачу горячей воды восстановили.

На котельной Почтовой обнаружили небольшие просадки по давлению. Понадобилась замена повысительного насоса. Необходимое оборудование заказали, после доставки ремонтники начнут монтаж.

«Котельная ГЭМЗ. В работе, но после всех проведенных в последние дни ремонтов продолжает набирать температуру - сейчас на выходе 68 градусов», - заявил глава Солнечногорска.

Михальков отметил, что видел жалобы жителей из Тимоново на низкую температуру в домах. По его словам, сбоев на котельной не обнаружили, но продолжают следить за динамикой.

Ранее глава Воскресенска Алексей Малкин заявил, что все котельные в городском округе работают стабильно. По его словам, некоторые технологические моменты будут оперативно устранять.