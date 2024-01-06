06 января 2024, 23:04

Глава Солнечногорска Михальков доложил о работе котельных в городском округе

Пресс-служба главы г.о. Солнечногорск
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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков вместе с министром энергетики Александром Самариным провели штаб по проблемам отопления. Они объехали котельные и доложили о результатах.

Котельная Ржавки находится в рабочем состоянии, оба котла функционируют, нормативы соблюдаются. Жители подтверждают, что в их квартирах тепло и комфортно.

Котельная Набережная сейчас выдает пониженные параметры, вызванные утечкой на трубопроводе. Специалисты провели осмотр объектов и обнаружили прорыв. Они уже приступили к откачке, чтобы начать работы по восстановлению.

Котельная Почтовая также выдает сниженные параметры, вследствие проблем с одним из котлов. Аварийная бригада уже работает над устранением. Планируется завершить работы до полуночи, чтобы котельная снова обеспечивала необходимую температуру.

В котельной ЦМИС зафиксировали два перебоя с электроснабжением за день, но в настоящее время объект полностью функционирует и набирает необходимую температуру.

Котельная ГЭМЗ работает стабильно. Отмечены обращения жителей из домов, подключенных к данной котельной, поэтому туда направлены специалисты для проведения проверки и необходимых работ.

Котельная в Алабушево была временно остановлена для устранения утечки. Работы уже завершены и в 15:44 котельную вновь запустили. Сейчас она набирает температуру.

«Вижу обращения из Менделеево. Котельная сейчас работает штатно, поэтому поручил совместно с управляющей компанией организовать поквартирный обход. Ситуацию продолжаем держать на контроле. Уважаемые жители, благодарю вас за понимание, обратную связь и терпение!» - подчеркнул Константин Михальков.

Ране Константин Михальков доложил о работе котельных Выстрел , Ложки и объекта в Поваровке.

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Солнечногорск Отопление
06 января 2024, 23:34
Минтранс Подмосковья призвал водителей соблюдать ПДД в праздничные выходные
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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Минтранс Подмосковья напомнил автомобилистам о важности соблюдения правил дорожного движения в праздничные дни. Несмотря на то, что машин на дорогах значительно меньше, необходимо сохранять бдительность.

Представители Минтранса подчеркивают, что не стоит пренебрегать собственной безопасностью и безопасностью других участников дорожного движения. Кроме того, категорически запрещено садиться за руль в состоянии опьянения, а также не позволять это делать близким.

На протяжении всех праздничных дней сотрудники Госавтоинспекции проводили рейды и массово проверяли водителей на трезвость и соблюдение ПДД.

«Оценивайте ситуацию, держите дистанцию и избегайте резких маневров. Не спешите - выбирайте безопасную скорость», - подчеркнули в Минтрансе Подмосковья.

В случае возникновения дорожно-транспортных происшествий или чрезвычайных ситуаций следует незамедлительно звонить по номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе.

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ПДД Правила Дороги Водители
06 января 2024, 22:20
Оборудование для увеличения мощностей привезли на котельную ВНИИ игрушки в Сергиевом Посаде
Дарья Леонова
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Новый бойлер доставили на котельную ВНИИ игрушки в Сергиевом Посаде. Его установят взамен того, что пришел в негодность.

Распоряжения не дожидаться окончания праздников и приступить к восстановительным работам дали депутат Госдумы Сергей Пахомов и глава Сергиева Посада Дмитрий Акулов.

Акулов сообщил, что в начале января на котельной ВНИИ игрушки произошла авария, в результате которой из трех действующих бойлеров в работе остались «полтора». В первые дни специалисты попытались самостоятельно устранить поломку и не допустить понижения температуры.

Он подчеркнул, что из-за сложности ситуации пришлось обратиться за помощью к правительству Московской области.

«Коллеги отреагировали, сегодня, благодаря общей слаженной работе, из Коломны привезли бойлер для замены», - отметил Дмитрий Акулов.

Кроме того, были сформированы бригады, которые в ближайшее время приступят к монтажу нового оборудования. После его установки и наладки температура в домах, отапливаемых котельной, заметно возрастет.

Ранее глава СК РФ Бастрыкин взял на контроль ситуацию с энергоресурсами в Московской области.

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Отопление Сергиев Посад
06 января 2024, 21:40
Тепло вернулось в 45 многоквартирных домов Подольска
Unsplash
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Специалисты локализовали ряд аварий на магистралях и обследовали трубопроводы. Благодаря их усилиям тепло подано в 45 многоквартирных домов, сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Он подчеркнул, что сейчас идет запуск прогрева систем тепловыми пушками там, где это необходимо. Кроме того, продолжается заполнение системы на магистральных теплоносителях для последующей подачи отопления в многоквартирные дома.

В настоящее время специалисты запускают тепло на улице Заводской, дом № 6; Заводская, № 4а; Симферопольская, № 5; Проспект 50 лет Октября, № 7/7.

Глава Подольска добавил, что будет сообщать о результатах пуска тепла в режиме реального времени.

Сообщить о проблеме можно по телефонам: 8(936)555-91-44, 8(999)554-20-84. Кроме того, если вам требуется радиатор, следуеет обратить по номерам: 8-936-555-94-38; 8-936-555-71-78; 8-936-555-22-50.

Ранее работу котельной «КСПЗ» стабилизировали в Подольске.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Отопление
06 января 2024, 21:29
Специалисты «Водоканала» устранили два засора в Щелкове
Unsplash
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Специалисты «Водоканала» провели осмотр и анализ системы водоотведения по адресу Беляева, 2а, в городе Щелково. Они обнаружили выброшенные тряпки и устранили засор.

Для этого пришлось применить специальное оборудование - илос, который успешно устранил засор и восстановил нормальную работу канализации.

Еще один технологический сбой в системе водоотведения произошел у дома № 43 на улице Беляева. Там был обнаружен крупный бытовой мусор.

Специалисты «Водоканала» призывают жителей Московской области быть более ответственными и внимательными к тому, что выбрасывается в систему водоотведения. Это поможет избежать неприятных инцидентов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Основные задачи - обеспечить прозрачность и качество выполнения работ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Щелково Мусор

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