Глава Солнечногорска Константин Михальков ответил на вопросы жителей по ЖКХ

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Жителей волновали вопросы благоустройства территорий, сноса недостроев, организации освещения в населенных пунктах и поддержки медицинских работников. Горожане получили подробные разъяснения по каждому обращению.

Заведующая гериатрическим отделением госпиталя Ветеранов войн обратилась к главе округа с просьбой о продлении договора коммерческого найма квартиры, которую муниципалитет предоставил ранее ей и ее семье.

«Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева на территории округа действует обширная программа поддержки врачей, в которую входят и разные варианты решения жилищного вопроса. Безусловно, поможем Светлане Александровне», - отметил Михальков.

Также Михальков сообщил, что при формировании бюджета на следующий год в перспективный план включат разработку сметы и сами работы по обустройству освещения по улице Дружбы.

«Обязательно проинформируем заявителя о том, какие работы и когда будут делать», - подчеркнул глава муниципалитета.

Приемы жителей проходит ежемесячно. Записаться можно через горячую линию: 8 (800) 201-67-47, а также по электронной почте: solngor@mosreg.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что модернизация ЖКХ охватит 60% жителей региона за пять лет.

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