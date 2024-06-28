Глава Солнечногорска Константин Михальков ответил на вопросы жителей по ЖКХ
Прием жителей прошел в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» в Солнечногорске. Его провел глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии Константин Михальков.
Жителей волновали вопросы благоустройства территорий, сноса недостроев, организации освещения в населенных пунктах и поддержки медицинских работников. Горожане получили подробные разъяснения по каждому обращению.
Заведующая гериатрическим отделением госпиталя Ветеранов войн обратилась к главе округа с просьбой о продлении договора коммерческого найма квартиры, которую муниципалитет предоставил ранее ей и ее семье.
«Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева на территории округа действует обширная программа поддержки врачей, в которую входят и разные варианты решения жилищного вопроса. Безусловно, поможем Светлане Александровне», - отметил Михальков.
Также Михальков сообщил, что при формировании бюджета на следующий год в перспективный план включат разработку сметы и сами работы по обустройству освещения по улице Дружбы.
«Обязательно проинформируем заявителя о том, какие работы и когда будут делать», - подчеркнул глава муниципалитета.
Приемы жителей проходит ежемесячно. Записаться можно через горячую линию: 8 (800) 201-67-47, а также по электронной почте: solngor@mosreg.ru.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что модернизация ЖКХ охватит 60% жителей региона за пять лет.
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