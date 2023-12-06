Глава Солнечногорска и городской прокурор провели встречу с жителями

Обсудили и работу новой блочно-модульной котельной в Майдарове. Она обеспечивает теплом 1,1 тысячи человек. Кроме того, совместно с Минсоцразвития проработают вопрос обеспечения жильем сироты.

«Квартиру для Полины уже приобрели, но законным представителям хотелось бы получить сертификат, чтобы была возможность самим выбрать район для покупки квартиры. Мы понимаем желание Полины и полностью на ее стороне, сейчас с Минсоцразвития будем прорабатывать вопрос, каким образом сможем обеспечить права ребенка», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Руководитель муниципалитета и его заместители проводят приемы населения каждый месяц. Записаться можно через горячую линию 8 (800) 201-67-47 или электронную почту solngor@mosreg.ru.

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По просьбе одного из жителей, сотрудники управляющей компании заменят батареи в квартире ветерана труда на улице 2-я Володарская. Также в начале 2024 года проведут капитальный ремонт в муниципальной квартире в доме № 69 на улице Красная.