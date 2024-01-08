Глава Солнечногорска доложил о ситуации на 8 котельных округа

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Чиновник рассказал о текущей ситуации по теплоснабжению в округе. По его словам, котельная «Выстрел» набирает температуру.

«Завтра специалисты ЦЖКУ планируют работы на ЦТП домов 53 корпуса 1,2,3,4 - это позволит нам повысить подачу тепла на эти корпуса. У дома 25 по Баранова специалисты ведут работы по наладке на трассе ГВС, для обеспечения циркуляции сделали технические отверстия - после стабилизации системы их заделают», - уточнил Михальков.

Аналогичная ситуация с температурой в котельной в Ложках. По словам жителей, в квартирах стало теплее.

Прошла стабилизация системы в котельной «Поваровка», в дома уже приходит вода 56 градусов. Завершены работы на котельной «Почтовая», устранены утечки на котельной «ГЭМЗ» - здесь температура на выходе достигла 64 градусов.

В котельной «Алабушево» по улице Калинина отопление подается, но подачу горячей воды остановили на время ремонта котла. Также специалисты «Газпром теплоэнерго» подключают блочно-модульную котельную. Котельную «ЦМИС» запустили после того, как специалисты «Мособлэнерго» восстановили подачу электричества.

Котельная «Набережная» выйдет на набор температуры после устранения утечек на трассе. При этом все котлы в работе, отметил глава округа.

«Сейчас для локализации утечки вынужденно перекрыли подачу отопления на дома улицы Сенежская, 25/22, 11 и улицы Безверхова, 17», - объяснил Михальков.

Ранее глава Солнечногорска сообщил, что котельная в Ложках работает в штатном режиме, хорошо набирая температуру.

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