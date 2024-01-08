08 января 2024, 02:29

Глава Солнечногорска доложил о ситуации на 8 котельных округа

РИА «Новости»
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Восемь котельных Солнечногорска запустили в работу, они набирают температуру, специалисты проверяют системы и точечно продолжают ремонтные работы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Константин Михальков.

Чиновник рассказал о текущей ситуации по теплоснабжению в округе. По его словам, котельная «Выстрел» набирает температуру.

«Завтра специалисты ЦЖКУ планируют работы на ЦТП домов 53 корпуса 1,2,3,4 - это позволит нам повысить подачу тепла на эти корпуса. У дома 25 по Баранова специалисты ведут работы по наладке на трассе ГВС, для обеспечения циркуляции сделали технические отверстия - после стабилизации системы их заделают», - уточнил Михальков.

Аналогичная ситуация с температурой в котельной в Ложках. По словам жителей, в квартирах стало теплее.

Прошла стабилизация системы в котельной «Поваровка», в дома уже приходит вода 56 градусов. Завершены работы на котельной «Почтовая», устранены утечки на котельной «ГЭМЗ» - здесь температура на выходе достигла 64 градусов.

В котельной «Алабушево» по улице Калинина отопление подается, но подачу горячей воды остановили на время ремонта котла. Также специалисты «Газпром теплоэнерго» подключают блочно-модульную котельную. Котельную «ЦМИС» запустили после того, как специалисты «Мособлэнерго» восстановили подачу электричества.

Котельная «Набережная» выйдет на набор температуры после устранения утечек на трассе. При этом все котлы в работе, отметил глава округа.

«Сейчас для локализации утечки вынужденно перекрыли подачу отопления на дома улицы Сенежская, 25/22, 11 и улицы Безверхова, 17», - объяснил Михальков.

Ранее глава Солнечногорска сообщил, что котельная в Ложках работает в штатном режиме, хорошо набирая температуру.

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Солнечногорск Отопление
08 января 2024, 01:14
Десятки аварийных бригад отправили на восстановление подачи тепла в дома Климовска
Телеканал «360»
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Ликвидация последствий коммунального ЧП в микрорайоне Климовск в Подольске продолжается — на место прибыли десятки аварийных бригад со всего Подмосковья. Перед ними поставлена задача оперативно восстановить подачу тепла и воды в дома после аварии на котельной «КСПЗ».


Работы будут вести в круглосуточном режиме.

Местные жители обогревают холодные квартиры электроприборами и электрообогревателями, поэтому АО «Мосводоканал» подогнал мобильный генератор для подпитки подстанции, чтобы обеспечить повышенное энергопотребление.

Ранее вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин рассказал, что жителям Климовска, пострадавшим из-за отключения тепла, сделают перерасчет за отопление и компенсируют затраты на использование электрообогревателей. По его словам, в февральских платежках за январь за отопление выставят ноль, а все убытки - взыщут с владельцев котельной.

ЖКХ Отопление Коммунальные аварии
07 января 2024, 22:24
Батареи прогрелись в доме № 88 на Юбилейном проспекте в Химках
Unsplash
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Батареи на Юбилейном проспекте, дом № 88 в Химках начали прогреваться. Жители испытывали неудобства из-за перебоев с отоплением.

В администрации городского округа Химки подчеркнули, что в доме № 88 на Юбилейном проспекте специалисты управляющей компании «Жилищник» завершили работы по замене радиаторов отопления в подъезде.

«Тепло в квартиры подали. В настоящий момент проводится регулировка параметров. Их приведут к нормативному значению в ближайшее время», - пояснили в администрации.

Как говорят жители дома, представители администрации Химок несколько раз замеряли температуру в разных квартирах. Бригады коммунальных служб не перестают вести работы, чтобы вернуть тепло в квартиры.

Ранее энергетики Химок оперативно устранили все аварии в городском округе.

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Химки Отопление
07 января 2024, 21:54
Жителям Климовска пересчитают квартплату за отопление в январе
РИА «Новости»
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Жителям микрорайона Климовск в Подольске, пострадавшим из-за отключения тепла, сделают перерасчет за отопление и компенсируют затраты на использование электрообогревателей. Об этом на встрече с управляющими домами рассказал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Он отметил, что поставщики услуг должны будут сделать перерасчет для граждан, квартиры которых остались без отопления. По его словам, в февральских платежках за январь за отопление выставят ноль, а все убытки - взыщут с владельцев котельной. Сам платеж пройдет по декабрьскому платежу без учета январского потребления.

«Мы прекрасно понимаем, что у людей в разы увеличилось потребление электроэнергии, потому что многие отапливались электроприборами, элекрообогревателями. <…> Сверхнормативное электропотребление мы на жителей не переложим, потому что они не виноваты в той ситуации, которая произошла», - подчеркнул Хромушин.

Ранее в пресс-службе губернатора и правительства Московской области рассказали, что режим ЧС локального характера в микрорайоне Климовск в Подольске позволил задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации аварии. Специалисты запустили резервный котел и опрессовали второй. Подразделение № 5 Подольской областной клинической больницы подключили к блочно-модульной котельной.

ЖКХ Отопление Обращение губернатора Московской области
07 января 2024, 21:45
Благотворительный спектакль «Честное новогоднее» показали в доме-интернате в Звенигороде
Хавива Фонина
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Артисты театра «Серебряные крылья» показали спектакль в психоневрологическом доме-интернате в Звенигороде. В постановке по пьесе Вячеслава Юшко «Честное новогоднее» задействованы юные актеры театра.

Как рассказала режиссер Марина Котельникова, их творческий коллектив регулярно приезжает в дом-интернат с концертами и спектаклями.

«Мы считаем, что такие благотворительные мероприятия дают возможность проявить внимание к людям с ограниченными возможностями, и это очень нужно, прежде всего, маленьким артистам. Хотелось подарить на Рождество немного тепла особенным людям, которые находятся в доме-интернате», - подчеркнула Марина Котельникова. Она добавила, что в постановке роли исполняют дети, но эта история-притча заставляет задуматься об отношении к людям и взрослых. Спектакль «Честное новогоднее» о том, что каждый неправильный поступок порождает зло, и победить его можем только мы сами. 10-летняя артистка театра Динара Солиджонова поделилась, что начала посещать занятия театральной студии не так давно, но ей очень нравятся уроки по театральному мастерству. «Мы не просто приходим на репетиции, учимся правильно говорить и красиво двигаться на сцене, но много беседуем с руководителем театра о дружбе, отношении ко многим обстоятельствам и людям, которые нас окружают. Это мне нравится больше всего», - поделилась Динара Солиджонова. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий.

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