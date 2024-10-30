Глава Шатуры проверил качество ремонта дорог на трех участках

Рабочие заканчивают укатку щебня в Тупицыне. Большая часть дороги, общая протяженность которой составляет четыре с половиной километра, проходит через лесной массив. На улице Красные ворота в Шатурторфе специалисты отсыпали 900 метров. Ремонт щебеночной дороги длиной в один километр в деревне Тюшино полностью выполнен.

Всего в 2024 году в городском округе отремонтировали за счет средств муниципального бюджета 29 участков дорог.

Николай Прилуцкий рассказал, что власти муниципалитета уже составляют план дорожных работ на будущий год. Часть из них будет заасфальтирована, некоторые грунтовые дороги засыплют щебнем. «Уверен, сможем сделать больше, чем в этом году», - отметил глава городского округа.

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