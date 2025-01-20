Глава Шатуры Николай Прилуцкий проверил качество освещения во дворах

По словам Николая Прилуцкого, в Шатуре на улицах Жарова, Энергетиков и проспекте Ильича, а также в Рошале на улице Свердлова стало заметно светлее.

«Работу не завершили, еще много предстоит сделать, поэтому темпы не сбавляем», - добавил он.

Руководитель муниципалитета также отметил, что вблизи дома № 16 на улице Энергетиков необходимо заасфальтировать выходы с парковки в центре двора, а у дома № 20 - обустроить подход к контейнерной площадке. Помимо этого, у дома № 10 на улице Жарова нужно осветить проезд к улице Энергетиков, а за домами 43-49 на проспекте Ильича устранить ямы на дорогах.

«Все эти недочеты исправим в ближайшее время. Те работы, которые невозможно провести зимой, сделаем, когда позволят погодные условия», - сказал заместитель главы по вопросам благоустройства и ремонта дорог в Шатуре Александр Титов.