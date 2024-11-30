Глава Шатуры навестил приемных детей в семье Шайхутдиновых

Ресурсная семья - профессиональное родительство на время, пока кровные родители ребенка справляются с проблемами. Опека оформляется на срок не более шести месяцев. Понятие появилось в Московской области год назад.

Сейчас в семье Дениса и Эльвира находится 11-месячная девочка. За два года они помогли девяти детям.

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Дочери семьи Шайхутдиновых-Акутиных испекли пирог к приходу главы округа. Эльвира и Денис воспитывают шесть приемных и четыре кровных ребенка.

Все началось с того, что 17 лет назад Эльвира увидела в родительном доме отказников, а в тот же вечер по телевизору - сюжет про приемные семьи. С тех пор она решила, что сможет помочь малышам без опеки обрести семью. Так у Эльвиры и Дениса появились еще двое сыновей.

«Потом оказалось восемь приемных детей и шесть кровных. Так мы жили-жили и дожили до ресурсного родительства», - сказала приемная мама Эльвира Шайхутдинова.