19 марта 2024, 10:25

Глава Шатуры Алексей Артюхин поделился семейным рецептом блинов на Масленицу

Телеканал «360»
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На Масленице в Шатуре дети прыгали в мешках, метали валенки и закидывали блины в печку, а силачи поднимали гирю. Глава округа Алексей Артюхин угостил жителей блинами по старинному семейному рецепту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Семья главы городского округа Шатура Алексея Артюхина напекла угощенья на всех. Приготовленные по фирменному рецепту блины называют каравайцы. Начинки были на любой вкус, а из желающих попробовать выстроилась целая очередь.

«Караваец - это блин, сделанный по особому рецепту: только мука, яйцо и молоко. Соль, сахар по вкусу. Все. Никакой соды, никаких дрожжей. И самое главное их печь надо обязательно в хорошем настроении», - поделился Алексей Артюхин.

В Рошале масленичные гуляния прошли в парке Крестов Брод. Зрелищной стала реконструкция рыцарского поединка. Взрослые и дети с интересом разглядывали доспехи и оружие, некоторые даже отважились принять участие в сражениях на безопасных мечах.

Праздники Шатура Масленица
19 марта 2024, 10:55
Подмосковье стало призером всероссийских соревнований по фигурному катанию
УОР №1 Московской области
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Танцевальные дуэты из Подмосковья выиграли две медали на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию «Мемориал А. Г. Горшкова». Представители Московской области заняли первое и второе места.

Дуэт Марии Фефеловой и Артема Валова оценили в 155,35 балла. Среди мастеров спорта вице-чемпионами турнира стали подмосковные фигуристы Ольга Федорова и Павел Драко. Спортсмены оценили в 153,28 балла.

​Отмечается, что в соревнованиях принимали участие еще две танцевальных пары из Московской области: Вера Кучмий и Константин Ткаченко, а также Стефания Самохина и Максим Ситько.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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Праздники Шатура Масленица
19 марта 2024, 10:52
Переселенцы из аварийных домов Подмосковья подали более тысячи заявок на жилищные сертификаты с января
Медиасток.рф
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С начала года переселенцы из аварийных домов подали более 1,1 тысячи заявок на жилищные сертификаты в Подмосковье.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, новый этап программы переселения стартовал в регионе в январе этого года. По нему новое жилье получат семьи из домов, признанных аварийными до 2017 года.

«Наибольшее количество заявлений подано в городском округе Шатура (247), Ступино (119), Сергиево-Посадском округе (115), Воскресенске (104), Егорьевске (91). Всего подано более 1,1 тысячи заявлений в 26 городских округах», - уточнили в ведомстве.

Общая площадь расселения за счет такой меры поддержки превысит 35 тысяч квадратных метров.

Благодаря программе жителям не нужно ждать завершения строительства. Они могут купить квартиру в любом удобном месте. По сертификату стоимость одного квадратного места составляет 130 тысяч рублей.

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Строительство Аварийное жилье
19 марта 2024, 10:46
Подмосковье стало лидером России по строительству жилья за 2 месяца
Министерство жилищной политики Московской области
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За два первых месяца года в Подмосковье ввели в эксплуатацию 1,85 миллиона квадратных метров жилья. Это самый высокий показатель по России, о чем сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Из построенного жилья 0,22 миллиона «квадратов» пришлось на многоквартирные дома и 1,63 миллиона - на объекты индивидуального жилищного строительства. Это самый высокий показатель среди регионов - 9% от общего ввода жилья в России.

Больше всего квадратных метров ввели в Ленинском городском округе - 163 тысячи. В Лыткарине построили 24 тысячи квадратных метров за два месяца, в Богородском - 14 тысяч.

Первый камень в основание новой крупной поликлиники на тысячу посещений в смену заложили в Королеве. Старт строительству дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с врачами и почетными жителями городского округа.

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Строительство
19 марта 2024, 10:41
Масленицу в Подольске отпраздновали в трех парках и усадьбе Дубровицы
Телеканал «360»
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Масленичные гуляния начались в субботу на Дворцовой площади в усадьбе Дубровицы. В воскресенье ярмарки и концерты прошли в трех парках Подольска. А главной площадкой праздника стала площадь перед Дворцом культуры «Октябрь».

Жители Подольска водили хороводы, перетягивали канаты и участвовали в народных забавах. Организаторы подготовили программы с конкурсами и выступлениями народных коллективов. Для детей работали игровые аттракционы, аквагрим, проводились мастер-классы.

«У нас масленичная неделя заканчивается, погода нас радует: тепло, солнце. Настроение у всех позитивное», - поделился глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Все желающие на Масленице могли угоститься блинами и горячим чаем. Завершился праздник традиционным сжиганием чучела Масленицы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Подольск Масленица

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