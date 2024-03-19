Глава Шатуры Алексей Артюхин поделился семейным рецептом блинов на Масленицу

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Семья главы городского округа Шатура Алексея Артюхина напекла угощенья на всех. Приготовленные по фирменному рецепту блины называют каравайцы. Начинки были на любой вкус, а из желающих попробовать выстроилась целая очередь.

«Караваец - это блин, сделанный по особому рецепту: только мука, яйцо и молоко. Соль, сахар по вкусу. Все. Никакой соды, никаких дрожжей. И самое главное их печь надо обязательно в хорошем настроении», - поделился Алексей Артюхин.

В Рошале масленичные гуляния прошли в парке Крестов Брод. Зрелищной стала реконструкция рыцарского поединка. Взрослые и дети с интересом разглядывали доспехи и оружие, некоторые даже отважились принять участие в сражениях на безопасных мечах.