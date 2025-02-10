10 февраля 2025, 20:08

Глава Серпухова Сергей Никитенко посетил спортивную школу «Ока» в Пущине

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Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко совместно с Председателем окружного Совета депутатов Михаилом Шульгой посетили спортивную школу «Ока» в Пущине. В ходе визита руководители обсудили текущие вопросы, связанные с улучшением условий для тренировок.

В учреждении организованы занятия по таким видам спорта, как гимнастика, дзюдо, бокс, лыжные гонки и гребля. Также на базе школы работают секции шахмат, плавания и футбола. В рамках визита составлен план ремонтных работ, необходимых для создания более комфортной среды для спортсменов. Кроме того, затронули тему обновления спортивного инвентаря.

Рядом со школой расположена гостиница для размещения спортсменов, приезжающих на соревнования в Пущино из других городов. Глава округа сообщил о необходимости ее дооснащения мебелью для повышения удобства проживания.

Еще одной важной темой встречи стало обсуждение включения спортивной школы «Ока» в региональную программу по оснащению объектов спорта «умными» камерами видеонаблюдения в рамках проекта Министерства спорта Московской области «50 умных ФОК». Сергей Никитенко подчеркнул значимость этого проекта для повышения безопасности и модернизации спортивной инфраструктуры.

Спортсмены Школы Серпухов Ремонтные работы
10 февраля 2025, 21:25
Открытый урок о летчике-герое Иване Кожедубе прошел в лицее № 7 в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Открытый урок, посвященный легендарному советскому летчику-асу Ивану Кожедубу, провели в лицее № 7 городского округа Химки. Присутствующим рассказали о жизни и подвигах героя Великой Отечественной войны.

Иван Кожедуб - один из самых результативных летчиков-асов Великой Отечественной войны. Героизм его подвигов был отмечен множеством орденов и медалей. Помимо этого, Иван Никитович был удостоин звания Героя Советского Союза.

«Иван Кожедуб внес большой вклад в достижение Победы. Летчик не раз показывал примеры высшего мастерства и героизма, сражаясь с превосходящими силами противника и одерживая победы», - рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Открытый урок истории стал частью масштабной патриотической программы, которая реализуется в округе с начала июля и направлена на сохранение памятных событий и традиции нашей страны.

«Урок, посвященный Ивану Кожедубу, - это не просто дань памяти великому летчику, но и важная часть патриотического воспитания подрастающего поколения», - рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Химки ВОВ История
10 февраля 2025, 21:13
Каратист из Химок стал чемпионом всероссийских соревнований
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Всероссийские соревнования по карате «Кубок Петра Великого» прошли в Липецке. Игорь Арутюнян стал победителем в своей группе.

Показать свои силы приехали боле 900 каратистов из 32 регионов нашей страны. Участие в турнире приняли спортсмены разных весовых категорий в возрасте от десяти до 18 лет, а также опытные взрослые бойцы. Ранее каратисты из Химок выиграли золото и две бронзовые медали на всероссийском турнире «Большое противостояние». Ребята показали высокий уровень мастерства среди мальчиков восьми-девяти лет в абсолютной весовой категории. Помимо этого, девочки в группах 12-13 и 16-17 лет стали третьими в общем зачете. Родной округ спортсмены представили наравне с тысячей достойных каратистов.

Отметим, что развитию спорта в Химках уделяют большое внимание. Все специализированные школы и комплексы оснащены современным оборудованием для комфортных и результативных тренировок.

Спортсмены Химки
10 февраля 2025, 21:09
Жителям Химок рассказали о ключевых событиях Сталинградской битвы
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Цикл патриотических мероприятий, посвященных Дню разгрома советской армией немецко-фашистских войск при Сталинграде, провели в Химках. Так, о ключевых моментах битвы напомнили учащимся «Тридцать первой школы».

Подобный открытый урок истории организовали и в детской библиотеке № 3.

«Сталинградская битва стала одним из крупнейших сражений в ходе Великой отечественной войны и переломным этапом Второй мировой войны», - сказал лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов.

Мероприятия провели в рамках масштабной общественной программы, которая реализуется в округе с начала июля прошлого года. Главная задача проекта: сохранить историю нашей страны.

«Любовь к Родине и готовность ее защищать - вечные ценности, которые должны передаваться из поколения в поколение», - поделился муниципальный депутат Артур Каримов.

Химки ВОВ История Патриотизм
10 февраля 2025, 21:05
Школьники из Чехова стали лауреатами регионального конкурса чтецов
пресс-служба администрации м.о. Чехов
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Юные чтецы покорили жюри на региональном конкурсе художественного слова «На берегу Лопасни». Мероприятие состоялось в музее-усадьбе «Лопасня-Зачатьевское».

Творческие таланты продемонстрировали школьники, зачитав произведения Александра Сергеевича Пушкина. В усадьбе, где в свое время проживали потомки великого поэта, прозвучали стихи в исполнении обучающихся общеобразовательных школ и студентов средних специальных учебных заведений Чехова.

Участники поразили жюри актерским мастерством и знанием творчества драматурга. За актерское мастерство, глубокое понимание текста и выразительное чтение чтецов наградили дипломами: лауреат I степени - Семен Уланов, школа № 1; лауреат II степени - Полина Хрипунова, школа Чехов-2, Матвей Денисов, Любучанская школа; лауреат III степени - Марина Гладикова, Нерастанновская школа, Дарья Жилкина и Фёдор Гавриков гимназия № 7, Дарья Абрамова, школа № 8.

В День памяти Пушкина состоялся второй этап конкурса, первый прошел несколькими днями ранее.

Чехов Литература Александр Пушкин

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