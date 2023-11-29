29 ноября 2023, 11:28

Глава Серпухова провел встречу с жителями по вопросам ЖКХ и благоустройства

Телеканал «360»
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Вопросы благоустройства и ЖКХ обсудили на встрече главы Серпухова с жителями. Решение всех озвученных задач Сергей Никитенко взял под личный контроль.

Жители Серпухова поделились своими пожеланиям по благоустройству на личной встрече с главой городского округа Серпухов Сергеем Никитенко. Например, одна из жительниц обратилась по поводу протечки кровли в жилом доме на улице Лермонтова. Управляющая компания «Ремонтник» на этой неделе проведет обследование жилого здания и выполнит ремонт крыши.

«Мы проконтролируем, сказано в присутствии прокурора, чтобы они сделали и сделали хорошо», - сказал Сергей Никитенко.

Все вопросы глава округа взял на личный контроль. А руководители структурных подразделений детально рассмотрят каждое обращение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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Благоустройство ЖКХ Серпухов
29 ноября 2023, 12:48
Оториноларинголог из НИКИ детства предупредил о последствиях применения капель от насморка более 5 дней
Unsplash
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Родителей Подмосковья предупредили: капли от насморка вызывают зависимость у детей уже после пяти дней применения. О том, как безопасно принимать сосудосуживающие средства, рассказала врач-оториноларинголог НИКИ детства Анна Пожарская.

«Сосудосуживающее средство не лечит причину заложенности носа, а входит в комплекс симптоматической терапии. Самостоятельно использовать его можно в течение трех-пяти дней. Если вы не видите эффекта от использования, необходима консультация оториноларинголога», - говорит Анна Пожарская.

Спреи и капли от насморка могут вызывать токсический угнетающий эффект на центральную нервную систему ребенка. При этом снижается давление, пациент становится вялым, сонливым.

Важно применять сосудосуживающие препараты только по инструкции или в тех дозировках, которые прописал врач.

«Если использование назальных капель или спреев затягивается, может развиться медикаментозный ринит, постоянная потребность в увеличении дозировки и количества приемов препарата из-за снижения чувствительности рецепторов», - предупредила врач-оториноларинголог.

Родителей также предостерегли от использования капель на основе нафазолина. Из-за токсичности он является одной из главных причин отравления сосудосуживающими средствами у детей.

Программа стандартизации медицинских стационаров продолжится в Подмосковье в 2024 году. Глава региона Андрей Воробьев отметил, что обновление больниц позволяет добиваться хороших результатов в сфере здравоохранения.

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Дети Здравоохранение Врачи
29 ноября 2023, 12:09
Главный внештатный нарколог Подмосковья назвал основные факторы риска заражения ВИЧ
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Главный внештатный специалист и психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, что какие факторы могут привести к заражению ВИЧ. По его словам, это алкоголь, наркотики и неразборчивость в выборе партнера.

Холдин заявил, что алкоголь и наркотики вводят в неконтролируемое состояние, что приводит к необдуманным поступкам. В таком состоянии человек может получить незнакомого полового партнера или использовать общий шприц в случае употребления инъекционных наркотиков.

Также Холдин напомнил, что ВИЧ - это не смертный приговор.

«Сегодня ВИЧ-инфицированный человек при обязательном приеме лекарств, отказе от приема алкоголя и наркотиков, а также при бережном отношении к своему здоровью может жить до преклонного возраста», - подытожил нарколог.

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Врачи ВИЧ
29 ноября 2023, 11:57
Малый и средний бизнес Подмосковья получил льготные кредиты на 4,7 миллиарда рублей с начала года
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Представители малого и среднего бизнеса Московской области получили 4,7 миллиарда рублей льготных инвестиционных кредитов с начала 2023 года. Об этом сообщили в министерстве инвестиций региона.

Всего в России малый и средний бизнес получил почти 92,5 миллиарда рублей таких заемов. Программой воспользовались свыше 950 предприятий.

Большой объем кредитов выдали в Москве - 6,6 миллиарда, Татарстане - 5,9 миллиарда, Приморском крае - 4,6 миллиарда и Свердловской области - 4,14 миллиарда рублей.

«За 10 месяцев 2023 года по программе „ПСК 1764“ активно привлекал средства малый и средний бизнес в обрабатывающем производстве. Здесь поддержку более чем на 53 миллиарда рублей получили 670 компаний», - сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Малые и средние предприятия из приоритетных отраслей могут взять кредит от 50 миллионов до двух миллиардов рублей на 10 лет, из них льготный период - пять. В первые три года ставка составит 7,5% годовых для среднего бизнеса и 9% для малого, а следующие два года - по договору.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал разработать механизм сельхозипотеки.

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Кредиты Бизнес
29 ноября 2023, 11:54
Международный турнир по смешанным единоборствам прошел в Павловском Посаде
Unsplash
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Международный турнир по смешанным единоборствам среди профессионалов прошел в Павловском Посаде. Бойцы провели 15 поединков.

Соревнования Old guard division IX давно стали визитной карточкой Павлово-Посадского городского округа. Турнир прошел во Дворце спорта «Надежда».

В этот раз соревнования были посвящены участникам специальной военной операции. В зрительном зале присутствовали военнослужащие, бойцы спецподразделений, люди, которые ежедневно выполняют боевые задачи по защите родины.

«Посвящен нашим участникам специальной военной операции. Очень радостно, что в зале присутствуют действующие офицеры, герои России и бойцы, которые приехали разделить с нами этот праздник», - сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Гости могли наблюдать за поединками не только в зале, но и онлайн. Трансляция турнира собрала 30 тысяч зрителей.

«На этом мероприятии еще и дух присутствует. Очень важно что мы все вместе собираемся: старшее и младшее поколение. И в этом связующем звене происходит формирование нового, не забывая старого», - отметил ветеран Воздушно-десантных войск Валерий Бунт.

За движениями спортсменов на ринге следили профессиональные судьи. Поддержку этому турниру на протяжении всех лет его существования оказывает Герой России Александр Головашкин.

«Участники сегодняшнего турнира - это участники специальной военной операции. Есть люди, которые находятся на лечении, либо в отпуске - они здесь в качестве зрителей. Так что у нас здесь дружная команда патриотов нашей страны», - поделился Александр.

Зрители ждали главного титульного боя за звание чемпиона. В решающем поединке сошлись Андрей Евдокимов и Амиров Магомедали. Главную награду завоевал Андрей Евдокимов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками специальной военной операции. Он наградил бойцов подразделения «Барс» из разных уголков региона медалями «За храбрость» II степени.

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Спортсмены Павловский посад

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