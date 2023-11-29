Глава Серпухова провел встречу с жителями по вопросам ЖКХ и благоустройства

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Жители Серпухова поделились своими пожеланиям по благоустройству на личной встрече с главой городского округа Серпухов Сергеем Никитенко. Например, одна из жительниц обратилась по поводу протечки кровли в жилом доме на улице Лермонтова. Управляющая компания «Ремонтник» на этой неделе проведет обследование жилого здания и выполнит ремонт крыши.

«Мы проконтролируем, сказано в присутствии прокурора, чтобы они сделали и сделали хорошо», - сказал Сергей Никитенко.

Все вопросы глава округа взял на личный контроль. А руководители структурных подразделений детально рассмотрят каждое обращение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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