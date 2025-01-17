Глава Серпухова провел первую в 2025 году встречу с жителями округа

Одной из ключевых тем стало подключение газа в деревне Петрухино в рамках льготной программы газификации. Этот вопрос был взят на контроль, и местные власти пообещали разобраться в ситуации и оказать необходимую помощь.

Жители также подняли проблему нехватки парковочных мест во дворах. Представители администрации отметили, что ежегодно расширяется программа по созданию новых парковочных площадок. Работы по благоустройству будут продолжены на ряде адресов.

Еще одной важной темой встречи стала социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья. С начала учебного года на базе школы № 4 работает инклюзивный класс. Для таких детей создаются условия для индивидуального подхода, общения со сверстниками, совместных игр и досуга, что способствует их социализации.

По словам главы округа Сергея Никитенко, формат «выездной администрации» будет продолжен, чтобы оперативно решать вопросы жителей и учитывать их пожелания.