Глава Серпухова провел оперативное совещание по вопросам ЖКХ

С 2022 года в городе успешно работают площадки «Мегабак», где отходы сортируются по 14 категориям. Также на совещании подняли проблему несанкционированных свалок. Для контроля чистоты ежедневно проводится мониторинг состояния площадок с использованием данных Чат-ботов ТКО, что помогает оптимизировать размещение контейнеров. Для обеспечения доступа мусоровозов на 30 площадках уже установлены знаки, запрещающие парковку, ещё 12 оборудуют в ближайшее время. Кроме того, на территории округа действует 95 камер видеонаблюдения для контроля вывоза мусора и предотвращения незаконных свалок. До 2025 года планируется установить еще 34 камеры.

Также обсуждалась ситуация с временным отключением газа в многоквартирных домах. На данный момент подача газа приостановлена в трех домах (65 квартир). Рассматриваются варианты перевода на электрические плиты на улице Крюкова, 11, и обустройство вентиляционных каналов на Дзержинского, 42.

В завершение совещания была затронута медиаповестка текущей недели. Особое внимание уделено Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В воскресенье жителей и гостей города ждут два значимых события: фестиваль «Тепло» в парке имени Олега Степанова и открытие после ремонта Ледового дворца в поселке Пограничный.