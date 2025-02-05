Глава Серпухова проконтролировал ремонт дошкольного отделения Пролетарской школы

Серпуховская ветеринарная лаборатория, начавшая свою историю в 1937 году, является одной из старейших в регионе. Ее создание было вызвано необходимостью диагностики особо опасных заболеваний крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз.

За 88 лет работы сотрудники лаборатории сохраняют традиции, заложенные их предшественниками, и продолжают обеспечивать эпизоотическую безопасность.

С 2017 года лаборатория входит в состав Терветуправления № 5 и находится под управлением Московской области. Сегодня в учреждении трудятся 11 высококвалифицированных специалистов, которые проводят исследования биоматериалов животных, включая домашних питомцев, птиц и даже рептилий. Также здесь анализируют пищевую продукцию - молоко, мясо, яйца, рыбу и корма для животных на токсичность, микробиологию и физико-химические свойства.

Серпуховская ветеринарная лаборатория выполняет более 15 видов исследований. Только за прошлый год специалисты провели около 100 тысяч анализов. Среди клиентов учреждения - крупные сельхозпредприятия городских округов Серпухов и Чехов, такие как АО «Дашковка», животноводческие хозяйства, производители кормов, а также владельцы домашних животных.

Лаборатория доступна не только для диагностики заболеваний, но и для проведения плановых обследований, особенно для возрастных питомцев или животных с хроническими заболеваниями.

В Московской области действует всего 12 подобных лабораторий, и одна из них находится в Серпухове. Это важно для обеспечения качества продукции, здоровья животных и людей в регионе.