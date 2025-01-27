27 января 2025, 09:44

Глава Серпухова оценил новое оборудование военно-патриотического центра

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Военно-патриотический центр «Маргеловец» в этом году отметит 12-летие со дня создания. За эти годы из небольшого кружка по спортивным интересам он стал высокопрофессиональной организацией подготовки молодежи к военной службе.

В центре недавно сделали ремонт, спортивный зал оснастили тренажерами и другим необходимым для занятий и полевых выходов инвентарем. Ребята получили комплекты новой зимней и летней формы.

Глава городского округа Сергей Никитенко, председатель окружного Совета депутатов Михаил Шульга, депутат Совета депутатов Николай Пушкин, почетный гражданин Серпухова генерал-майор Андрей Морозов и депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова побывали в центре и оценили, насколько полезно и удобно новое оснащение.

Занятия в «Маргеловце» посещают около 60 ребят, большинство из них собирается стать военными. Помимо своего профильного направления - десантуры, ребята активно осваивают работу с беспилотными летательными аппаратами. Для этого в центре теперь есть все необходимые условия.

«Ребята - гордость Серпухова, продолжим развивать и поддерживать юных патриотов, чтобы обучение проходило в комфортных условиях и с современной техникой», - сказал Сергей Никитенко.

Молодежь Серпухов Патриотизм
27 января 2025, 10:17
Оформление разрешений на разведение животных перевели в онлайн в Подмосковье
Медиасток.рф
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Оформление разрешений на содержание и разведение животных в полувольных условиях упростили в Подмосковье. Теперь эта услуга доступна на региональном портале.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, для подачи заявления необходимо авторизоваться на «Госуслугах» через ЕСИА, заполнить электронную форму, указав данные о каждом животном, цели и условиях содержания, в также о ветеринарном обслуживании в рационе.

Разрешение необходимо только для тех видов, которые обитают в Подмосковье в естественных условиях.

«Мы регулярно запускаем новые услуги на портале госуслуг Подмосковья. Например, только в прошлом году оцифровано более пятидесяти услуг. Теперь онлайн стала доступна услуга по содержанию объектов животного мира. Она предоставляется в электронном виде в течение 13 рабочих дней, а решение от ведомства поступает в личный кабинет», - подчеркнула глава ведомства Надежда Куртяник.

Всего на «Госуслугах» доступно свыше 390 сервисов и функций.

Животные Госуслуги
27 января 2025, 10:08
Школьники из Серпухова приняли участие в техническом хакатоне
Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Отборочный семинар «Технический Хакатон „Дубна-2025“» проводился уже в четвертый раз. Конкурс организовали школа № 10 и Объединенный институт ядерных исследований  Дубны.

Целью хакатона было расширение исследовательского потенциала школьников и углубленное изучение основ робототехники на платформе Arduino. За победу боролись 15 команд из образовательных учреждений Серпухова и Чехова. Три сильнейшие были награждены дипломами и подарками.

В рамках хакатона студенты Подмосковного политехнического колледжа провели для участников мастер-класс по световому изучению, на котором ребята создали собственные разработки.

Ученики школы № 10 с младших классов изучают информатику, робототехнику, программирование. Конкурсы подобного формата в учебном заведении проводятся на регулярной основе. В марте пройдет Фестиваль точных наук, который включает в себя форматы технического моделирования, конструирования и робототехники.

Серпухов Образование Наука
26 января 2025, 22:19
Оснащенный технологией компьютерного зрения пешеходный переход появился в Дубне
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На улице Приборостроителей в городском округе Дубна установили «умный» пешеходный переход. Для безопасности горожан его оснастили светодиодной подсветкой и видеокамерой.

Современный пешеходный переход появился на улице Приборостроителей вблизи акционерного общества «Тензор». С помощью технологий компьютерного зрения он помогает водителю увидеть пешехода в темное время суток.

При приближении человека к пешеходному переходу встроенный светодиодный диммируемый светильник увеличивает световой поток и, наоборот, уменьшает его, когда пешеход перешел дорогу. Вместе с этим светодиодный дорожный знак также включает световой поток при приближении человека. Встроенная видеокамера распознает пешехода, который подходит к дороге и передает сигнал на контроллер, управляющий светильниками и знаками.

Как написал в своем телеграм-канале глава Дубны Максим Тихомиров, это был один из самых опасных переходных переходов в городе.

«Спасибо команде „Мосавтодор“ и Министерству транспорта за то, что помогли нам реализовать важный проект!», - поблагодарил он.

Дубна Дороги
26 января 2025, 21:59
Замглавы Дубны Павел Гришин ответит на вопросы горожан в прямом эфире
Медиасток.рф
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Заместитель главы городского округа Дубна по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Павел Гришин выступит в прямом эфире на телеканале «Дубна». Трансляция пройдет 29 января в 19:30.

Павел Гришин расскажет о подготовке муниципалитета к весенне-летнему сезону: о реконструкции системы теплоснабжения, о комплексном развитии территорий и о том, как горожане могут поучаствовать в обновлении округа.

Во время прямого эфира ведущая задаст заместителю главы вопросы от жителей муниципалитета. Уже сейчас их можно отправить в редакцию телеканала «Дубна». Эта возможность будет доступна и во время прямого эфира. Телефон студии: 7 (496-21) 2-63-43. Запись трансляции появится в социальной сети телеканала «ВКонтакте» и на Youtube.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых резидентах ОЭЗ «Дубна». Среди них компания Yadro - передовой разработчик IT-техники в России.

ЖКХ Дубна

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