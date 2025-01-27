Глава Серпухова оценил новое оборудование военно-патриотического центра
Военно-патриотический центр «Маргеловец» в этом году отметит 12-летие со дня создания. За эти годы из небольшого кружка по спортивным интересам он стал высокопрофессиональной организацией подготовки молодежи к военной службе.
В центре недавно сделали ремонт, спортивный зал оснастили тренажерами и другим необходимым для занятий и полевых выходов инвентарем. Ребята получили комплекты новой зимней и летней формы.
Глава городского округа Сергей Никитенко, председатель окружного Совета депутатов Михаил Шульга, депутат Совета депутатов Николай Пушкин, почетный гражданин Серпухова генерал-майор Андрей Морозов и депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова побывали в центре и оценили, насколько полезно и удобно новое оснащение.
Занятия в «Маргеловце» посещают около 60 ребят, большинство из них собирается стать военными. Помимо своего профильного направления - десантуры, ребята активно осваивают работу с беспилотными летательными аппаратами. Для этого в центре теперь есть все необходимые условия.
«Ребята - гордость Серпухова, продолжим развивать и поддерживать юных патриотов, чтобы обучение проходило в комфортных условиях и с современной техникой», - сказал Сергей Никитенко.