Глава Сергиева Посада Акулов ответил на вопросы жильцов треснувшего дома в Пересвете

Кроме того, у жильцов треснувшего дома возникли вопросы о том, как они могут забрать свои вещи, поскольку сейчас вход в подъезд находится под охраной.

«Пройти внутрь можно в сопровождении сотрудника МЧС по утвержденному графику», - добавил Дмитрий Акулов.

В заключение он рассказал, что сейчас администрация решает вопрос с ресурсоснабжающими организациями о том, чтобы освободить людей от оплаты коммунальных услуг с 30 января.

«Следующую встречу с жителями планируем провести с подрядчиком капремонта после составления сметы, чтобы люди смогли ознакомиться с перечнем работ и сроками», - подытожил глава городского округа.

Ранее специалисты подмосковного главка МЧС проверили устойчивость здания при помощи мобильного диагностического комплекса «Струна».

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Он подчеркнул, что для принятия дальнейших решений о судьбе дома, необходимо было получить заключение строителей.

«Главный вывод экспертов: здание не аварийное и подлежит капитальному ремонту. Все детали, перечень работ будем согласовывать с Фондом капремонта и собственниками комнат. Когда будет готов проект, тогда будут понятны и сроки», - указал глава городского округа в своем Telegram-канале.

Всем, кто проживает в гостиницах или хостелах, предоставят комнаты в муниципальном маневренном фонде. Он будет предложен тем гражданам, которые зарегистрированы по данному адресу и не имею другой жилплощади. Работу по расселению завершат в ближайшие дни.