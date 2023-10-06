Глава Серебряных Прудов вручил награды педагогам школы в селе Узуново

Читайте нас в:

Школу в селе Узуново капитально отремонтировали в 2022 году. Здесь появились новые лаборатории, ноутбуки, электронные микроскопы и наборы для создания роботов.

«В прошлом году в качестве подарка для этой школы было участие в президентской программе капремонта: учреждению образования в прошлом году исполнилось 70 лет. Первого сентября школа получила второе рождение, и наши детишки пошли в современное обновленное учебное заведение», - рассказал глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

После грандиозной переделки в школе открылся кабинет домоводства, мастерские с современными станками как на заводе, Центр детских инициатив и несколько кабинетов «Точка роста».

Последнее - это федеральный проект, который позволяет ребятам даже в отдаленных селах обучаться с использованием передовых технологий. Там школьники изучают химию, физику, биологию, робототехнику, учатся программировать.

Также в школе нашлось место для музея. Он открылся после 10-летнего перерыва. Три экспозиции посвящены Великой Отечественной войне, истории села и школы.

Полностью обновили и оборудование в спортивном зале: новые маты, мячи, баскетбольные кольца, выдвижные ворота для мини-футбола.

«Мы получили более 50 пар лыж и приобрели шкафы для сушки ботинок, чтобы дети могли комфортно заниматься и проявлять свои способности в спорте», - рассказала исполняющая обязанности директора Узуновской школы Надежда Мотина.

В этом году территорию школы благоустроили. Здесь появились пешеходные дорожки, зоны отдыха, привели в порядок площадку для занятий баскетболом и волейболом. На школьном стадионе оборудовали беговые дорожки и яму для прыжков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды ко Дню учителя лучшим педагогам региона. Выдающиеся учителя и воспитатели получили знаки отличия, награды и премии.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школу в селе Узуново капитально отремонтировали в 2022 году. Здесь появились новые лаборатории, ноутбуки, электронные микроскопы и наборы для создания роботов.

«В прошлом году в качестве подарка для этой школы было участие в президентской программе капремонта: учреждению образования в прошлом году исполнилось 70 лет. Первого сентября школа получила второе рождение, и наши детишки пошли в современное обновленное учебное заведение», - рассказал глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин.

После грандиозной переделки в школе открылся кабинет домоводства, мастерские с современными станками как на заводе, Центр детских инициатив и несколько кабинетов «Точка роста».

Последнее - это федеральный проект, который позволяет ребятам даже в отдаленных селах обучаться с использованием передовых технологий. Там школьники изучают химию, физику, биологию, робототехнику, учатся программировать.

Также в школе нашлось место для музея. Он открылся после 10-летнего перерыва. Три экспозиции посвящены Великой Отечественной войне, истории села и школы.

Полностью обновили и оборудование в спортивном зале: новые маты, мячи, баскетбольные кольца, выдвижные ворота для мини-футбола.

«Мы получили более 50 пар лыж и приобрели шкафы для сушки ботинок, чтобы дети могли комфортно заниматься и проявлять свои способности в спорте», - рассказала исполняющая обязанности директора Узуновской школы Надежда Мотина.

В этом году территорию школы благоустроили. Здесь появились пешеходные дорожки, зоны отдыха, привели в порядок площадку для занятий баскетболом и волейболом. На школьном стадионе оборудовали беговые дорожки и яму для прыжков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды ко Дню учителя лучшим педагогам региона. Выдающиеся учителя и воспитатели получили знаки отличия, награды и премии.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».