Глава Щелкова посетил фармацевтическое предприятие и пообщался с сотрудниками

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Предприятие «Канонфарма» уже более 25 лет производит порядка 400 наименований лекарственных препаратов. Они используются в кардиологии, неврологии, гастроэнтерологии, эндокринологии, при лечении вирусных инфекций.

Ассортимент продукции формируют, основываясь на тенденциях заболеваемости в России, современных мировых способах терапии, а также основных схемах лечения. Ряд препаратов не имеет отечественных аналогов.

В прошлом году компания получила более 10 миллионов рублей в качестве субсидии по областной программе на возмещение части затрат от покупки нового оборудования.

«С руководством обсудили вопрос содействия в восстановлении работоспособности канализационной камеры на территории предприятия - она находится в ведении Щелковского Водоканала. Сейчас уже все сделано», - прокомментировал Андрей Булгаков.

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