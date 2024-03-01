01 марта 2024, 22:25

Глава Щелкова подписал соглашение с федерацией самбо Московской области о сотрудничестве

Unsplash
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Важное соглашение о развитии проекта «Zа самбо» между Щелково и федерацией самбо Московской области подписали в стенах универсально-спортивного комплекса «Подмосковье». Теперь этот вид спорта вступит в новую фазу развития.

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков заключил договорился о взаимодействии с федерацией самбо Подмосковья. Уже сейчас насчитывается свыше 300 самбистов, которые с честью представляют свой регион на состязаниях разного масштаба.

Исполнительный директор федерации самбо Московской области Александр Гавриленков подчеркнул уникальность этого отечественного вида спорта с международным признанием. Он отметил растущий интерес к самбо среди населения, ставя его выше популярности восточных единоборств, и выразил готовность к совместной работе по его развитию на территории Щелкова.

Проект рассчитан на несколько лет и включает в себя интеграцию в школьную программу, распространение самбо по сельским районам и включение в программу ГТО. Также планируется строительство новых спортивных залов.

Данное соглашение задаст курс для дальнейшего развития. В ходе встречи также было предложено организовать крупные межмуниципальные турниры и открытые уроки в образовательных учреждениях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Щелково
01 марта 2024, 23:02
Новую станцию обезжелезивания открыли в воскресенском селе Михалево
Unsplash
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Новую станцию водоподготовки открыли в селе Михалево под Воскресенском. Алексей Малкин лично проверил качество выполненных работ и оценил автоматизированное оборудование.

Работы по установке и запуск системы заняли около месяца. Мощность станции составляет 120 кубометров воды в час. Очищающие фильтры рассчитаны на срок службы более 30 лет.

Глава городского округа Воскресенск отметил, что при поддержке правительства произведут плановую замену всех станций обезжелезивания.

Напомним, что помимо села Михалево, в городском округе Воскресенск модернизировали водозаборный узел в деревне Чемодурово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

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ЖКХ Воскресенск
01 марта 2024, 22:48
Министерство энергетики Подмосковья утвердило рекомендации к узлам учета
Медиасток.рф
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Министерство энергетики Подмосковья утвердило методические рекомендации по узлам учета, датчикам и системам диспетчеризации потребителей и поставщиков услуг теплоснабжения горячего и холодного водоснабжения. Целью данного документа является улучшение качества предоставления коммунальных услуг населению региона путем внедрения автоматизированного контроля.

Вице-губернатор Московской области, министр энергетики Московской области Евгений Хромушин отметил, что рекомендации предусматривают установку датчиков для измерения и передачи данных в единую государственную информационную систему на всех объектах теплоснабжения. Эти данные будут содержать в себе важные параметры работы системы, что позволит оперативно выявлять и устранять проблемы, предотвращая долгосрочные отключения потребителей от тепла и горячей воды.

Утвержденные рекомендации предназначены для органов власти, ресурсоснабжающих и управляющих организаций региона, что способствует качественному мониторингу работы коммунальных систем Подмосковья и снижению частоты аварийных ситуаций на объектах. В документе определяются 10 групп требований, включая датчики и узлы учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения, а также систему диспетчеризации.

Особое внимание уделяется объектам теплоснабжения в частной собственности. Проведено совещание с застройщиками, на котором решались вопросы эксплуатации котельных. Застройщикам было рекомендовано обеспечивать передачу данных о состоянии источников теплоснабжения для оперативного мониторинга и решения аварийных ситуаций со стороны Правительства региона.

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ЖКХ Электричество
01 марта 2024, 22:32
Сбои работы общественного транспорта устранят в Наро-Фоминске
Unsplash
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В доме культуры «Тамань» поселка Калининец Наро-Фоминского городского округа прошла очередная встреча выездной администрации. Большинство обращений коснулось транспортных проблем.

Нерегулярность маршрутов, нехватка информации для пассажиров, проблемы с пешеходными переходами - основные жалобы горожан. Депутаты рассмотрели обращения местных жителей и обсудили пути решения проблем в муниципалитете.

На вопросы ответили глава Роман Шамне, его заместители, а также депутаты облдумы и совета округа. Некоторые задачи уже находятся в работе, другие будут решены в ближайшее время.

«Это и маршруты, сбои общественного транспорта и организация движения, организация переходов через дорогу и дворовой инфраструктуры и вопросы, связанные с вопросами ЖКХ и отоплением, горячим водоснабжением. То есть весь спектр вопросов традиционно у жителей был и каждый приходит не с одним вопросом», - сказал заместитель председателя Московской областной думы Олег Рожнов.

Диалог администрации с жителями помогает решить наболевшие проблемы. Активное участие местных жителей вносит свою значимую лепту в поиск решений. Глава округа заверил горожан, что все работы выполнят весной.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Наро-Фоминск Благоустройство ЖКХ Автобусы
01 марта 2024, 22:12
Занятия фрисби и журналистикой появятся в клубах «Активное долголетие» в Подмосковье
Пресс-служба Минсоцразвития МО
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Новую весеннюю программу активностей подготовили для участников клуба «Активное долголетие» в Подмосковье. Пенсионеров ждут занятия фрисби, журналистикой и многое другое.

«Почти пять лет проект „ Активное долголетие “ в Подмосковье дарит жителям старшего поколения заряд положительных эмоций, а это главный залог здоровья и продолжительной жизни. И весна в этом сезоне богата на новые активности», - сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Участников проекта ждут игры для развития мозга, журналистика, фрисби, боевые искусства, занятия по восстановлению родового древа и многое другое.

В Минсоцразвития региона рассказали, что долголеты выступают на радио, участвуют в лекциях на телевидении, ставят рекорды. Теперь они смогут выпускать и сборники личных сочинений. В целом, «Активное долголетие» позволяет даже освоить новую профессию.

Проект «Активное долголетие» - инициатива губернатора Московской области Андрея Воробьева , направленная на поддержку здоровья и активной жизненной позиции пожилых людей.

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Активное долголетие

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