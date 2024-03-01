Глава Щелкова подписал соглашение с федерацией самбо Московской области о сотрудничестве

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков заключил договорился о взаимодействии с федерацией самбо Подмосковья. Уже сейчас насчитывается свыше 300 самбистов, которые с честью представляют свой регион на состязаниях разного масштаба.

Исполнительный директор федерации самбо Московской области Александр Гавриленков подчеркнул уникальность этого отечественного вида спорта с международным признанием. Он отметил растущий интерес к самбо среди населения, ставя его выше популярности восточных единоборств, и выразил готовность к совместной работе по его развитию на территории Щелкова.

Проект рассчитан на несколько лет и включает в себя интеграцию в школьную программу, распространение самбо по сельским районам и включение в программу ГТО. Также планируется строительство новых спортивных залов.

Данное соглашение задаст курс для дальнейшего развития. В ходе встречи также было предложено организовать крупные межмуниципальные турниры и открытые уроки в образовательных учреждениях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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