Глава Щелкова Булгаков проверил готовность домов к отопительному сезону

Паспорта готовности получают многоквартирные дома, где провели теплоизоляцию, отремонтировали инженерные сети, сделали опрессовку тепловых сетей, осушили подвал и закрыли тепловой контур. Документ выдали 840 объектам. Остальные устраняют недочеты.

«Спустились в подвал дома № 6А по улице Талсинская. Здесь было много обращений от жителей. Управляющая компания провела работы по замене канализации, инженерных сетей и кранов. Привели в порядок электрику, повесили специальные светильники. Подвал осушен и обработан», - написал в своем телеграм-канале Андрей Булгаков.

В доме № 17к1 на улице Комарова отремонтировали кровлю и систему водоотведения. В доме № 6 на Краснознаменской починили электрооборудование, а в доме № 5 на улице Механизаторов поменяли входную дверь в подвал.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».