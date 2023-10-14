Глава Реутова высоко оценил работу реабилитационного центра городской больницы

Читайте нас в:

Станислав Каторов подчеркнул, что центр был открыт по просьбам местных жителей. Одновременно проходить лечение в нем могут 15 человек.

«При поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева специально для этого отделения закупили беговые дорожки, велоэргометры, стабилометры, подвесную систему „Экзарта“ и многое другое», - написал в своем Telegram-канале глава Реутова.

Он также отметил, что на сегодняшний день в реабилитационном отделении подобран весь необходимый штат сотрудников.

«Сейчас в отделении работают реабилитологи, инструкторы лечебной физкультуры, логопеды и психологи», - добавил Каторов.

В пресс-службе подчеркнули, что пациенты находятся в отделении на реабилитации не менее 14 дней. Все сотрудники прошли обучение на новейшем оборудовании и теперь центр принимает пациентов с более тяжелыми патологиями.

За прошлый год в Московской области открыли 10 реабилитационных отделений, два из них открыты в 2023 году в Королеве и Реутове. Как сообщает министерство здравоохранения Московской области, до конца текущего года будут открыты еще шесть таких филиалов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о стандартизации стационаров в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».