06 ноября 2023, 00:24

Глава Реутова проверил ход работ по замене газового оборудования в домах на улице Головашкина

Телеканал «360»
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В 2023 году в Реутове Московской области специалисты газовой службы провели перенос газовых труб из квартир на фасады двух домов по улице Головашкина, в третьем доме работы продолжаются. Проверить, как идет обслуживание и нравится ли жителям такое новшество, приехал глава города Станислав Каторов, сообщила пресс-служба муниципального образования.

«Мы согласовываем с жителями время проведения работ. В день начала работ подача газа прекращается, специалисты газовой службы приступают к строительно-монтажным работам. Демонтаж газопровода начинается с верхних этажей, а монтаж новых - с нижних этажей. В одном доме работы проводят в течение двух недель», - пресс-служба процитировала заместителя главы администрации Владимира Климова.

Он напомнил, что в Реутове 384 многоквартирных дома, из них 200 домов с квартирами, оснащенные газовым оборудованием. Работа по замене газового оборудования продолжится и в 2024 году. Сейчас Управлением ЖКХ администрации городского округа Реутов прорабатывается план работ на следующий год.

«Обеспечение комфортного и приятного проживания в домах - основная задача, которой мы придаем первостепенное значение в системе ЖКХ Реутова. Особое внимание мы уделяем эксплуатации газа в быту, ведь безопасность, исправность и надежность этих систем здесь являются нашими главными принципами. Замену газового оборудования в домах нашего города проводим ежегодно. Обновляем не только внутриквартирное оснащение, но и магистральные трубы подачи газа. В домах №5, №10 и №8 по улице Головашкина проводим работы по переносу газовых труб из квартир на фасады МКД. Жители домов №10 и №8 уже оценили результат, в доме №5 работы завершим до конца ноября», - привели в сообщении слова Станислава Каторова.

В пресс-службе добавили, что перед началом работ представители управляющих компаний размещают информацию в подъездах и на информационных стендах.

Газ Реутов
06 ноября 2023, 00:26
Паркинг в ЖК «Рациональ» в Реутове разрешили ввести в эксплуатацию
pxhere.com
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Министерством жилищной политики Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию паркинга в жилом комплексе «Рациональ» в подмосковном Реутове. Об этом сообщил глава города Станислав Каторов.

«Ждали подземную парковку очень долго. В нашем доме живет большое количество автовладельцев, конечно же, транспортная обстановка во дворе напряженная. Совсем скоро мы увидим свободный от машин двор. Благодарю администрацию Реутова за постоянное сопровождение завершения строительства, многочисленные инспекции, а также регулярные встречи с нами, ведь ходе строительства у нас было много вопросов», - поделилась одна из жительниц ЖК «Рациональ».

В пресс-службе добавили, что площадь двухуровневого подземного паркинга, расположенного в дворовой части комплекса, составляет 19, 855 тысячи квадратных метров. Автостоянка спроектирована таким образом, чтобы жители каждого корпуса могли оставлять машину в непосредственной близости от своего подъезда. Подземный паркинг оснащен современным контролем доступа, системами видеонаблюдения, пожаротушения, обогрева, громкоговорителями и вентиляцией.

«30 октября 2023 года получено разрешение на ввод в эксплуатацию подземного паркинга в ЖК „Рациональ“. Поздравляю владельцев машиномест в подземном паркинге с этим долгожданным событием. Задача была сложной, но благодаря поддержке правительства Московской области, понимаю жителей и усердной работе подрядной организации удалось достроить паркинг на 306 мест и с 204 кладовыми помещениями», - написал в своем Telegram-канале Станислав Каторов.

Он отметил, что застройщиком с 7 ноября 2023 года начнется процедура передачи парковочных мест автовладельцам.

Реутов Машины
05 ноября 2023, 23:42
«Захомутал „Павлина“». В Серпухове прошел международный конкурс вокала, музыки и чтецов
Телеканал «360»
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Международный конкурс талантов «Солнечный павлин» прошел в Серпухове Московской области. Участники соревновались в чтении, музыке и вокале. Помимо россиян в конкурсе участвовали представители Китая, Белоруссии, Италии и США.

Творческий конкурс проходил на протяжении двух дней, участники исполнили более 300 номеров. Гостей приветствовала замглавы Серпухова Татьяна Орлова.

«„Солнечный павлин“ дает шанс быть услышанным в любом возрасте. Например, Михаил <…> из Ступина. Третьеклассник, занимается сольфеджо, вокалом и держится отличником. Мечтает попасть и выиграть в шоу \"Голос\". „Павлина“ он уже захомутал», - отметила замглавы.

Школьник стал лауреатом первой степени в номинации «Классическая эстрадная песня».

Президент АНО «Институт инженерной физики», почетный гражданин Серпухова Алексей Царьков рассказал, что его дочки тоже поют, но пока дома. Мечтают принять участие в подобном конкурсе.

«Уверен, что все, кто здесь находится, любят свое дело, а именно такое прекрасное творчество», - заявил Царьков.

Благотворительный фонд поддержки музыкального искусства имени Елены Образцовой, который выступил партнером «Солнечного павлина» вручил участникам денежные премии.

Серпухов конкурсы
05 ноября 2023, 18:43
Пациенты больницы в Королеве прошли обследования с помощью новейшего оборудования
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Современное медицинское оборудование поступило в городскую больницу Королева. В филиале «Юбилейный» впервые заработал рентген-кабинет с современной аппаратурой.

Благодаря модернизации жители микрорайона смогут пройти обследование в местной больнице, и им не придется ездить на рентген в другие филиалы.

Пациентка медучреждения в «Юбилейном» Анастасия Шебеко рассказала, что новость о модернизации стала для нее приятным сюрпризом.

«Сейчас была на рентгене тазобедренного сустава после направления врача. На самом деле была очень приятно удивлена, что не нужно ехать в другую часть города, смогла получить исследование у нас в филиале», - отметила она.

Новое оборудование произвели в России, рентгендиагностический комплекс рассчитан на два рабочих места. За сутки он позволяет проводить до 100 исследований. Благодаря цифровому оборудованию комплекс позволит снизить лучевую нагрузку на пациентов. Рентгеновские снимки высокого качества появляются и на рабочем компьютере, и в виде распечатки.

Ранее в больнице Королева открыли новое отделение реанимации и интенсивной терапии. Его оборудовали инфекционным боксом, где в случае необходимости можно лечить пациента изолированно.

Медицина Королев
05 ноября 2023, 16:05
Невероятное жизнелюбие и сила. Пережившая концлагерь жительница Серпухова отпраздновала 85-летие
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Руководитель серпуховской общественной организацией бывших узников немецких концлагерей Надежда Кузина поделилась своими воспоминаниями о войне. Она отметила юбилей — 85 лет.

Жительница Серпухова попала в плен вместе со своей матерью в 1941 году, когда ей было три года.

Надежда Кузина активно занимается волонтерской деятельностью и состоит в Совете ветеранов городского округа Серпухов. Свои воспоминания она записывает и передает эти истории школьникам. В Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей прозвучали теплые поздравления с юбилеем от почетных гостей и близких друзей.

Замглавы администрации округа Татьяна Орлова призналась, что от Надежды Кузиной исходит теплота и жизненная энергия.

«Вы все время [двигаетесь] вперед, вы драйвер вот этого вот развития и роста, и вы нас туда тащите, подсказываете какие-то идеи. Вы - двигатель», - отметила она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с 96-летием ветерана Виктора Васильевича Матросова , который прошел Великую Отечественную войну. Глава региона пожелал ему крепкого здоровья и сил.

Ветераны Серпухов Великая Отечественная война

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