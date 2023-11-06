Глава Реутова проверил ход работ по замене газового оборудования в домах на улице Головашкина

«Мы согласовываем с жителями время проведения работ. В день начала работ подача газа прекращается, специалисты газовой службы приступают к строительно-монтажным работам. Демонтаж газопровода начинается с верхних этажей, а монтаж новых - с нижних этажей. В одном доме работы проводят в течение двух недель», - пресс-служба процитировала заместителя главы администрации Владимира Климова.

Он напомнил, что в Реутове 384 многоквартирных дома, из них 200 домов с квартирами, оснащенные газовым оборудованием. Работа по замене газового оборудования продолжится и в 2024 году. Сейчас Управлением ЖКХ администрации городского округа Реутов прорабатывается план работ на следующий год.

«Обеспечение комфортного и приятного проживания в домах - основная задача, которой мы придаем первостепенное значение в системе ЖКХ Реутова. Особое внимание мы уделяем эксплуатации газа в быту, ведь безопасность, исправность и надежность этих систем здесь являются нашими главными принципами. Замену газового оборудования в домах нашего города проводим ежегодно. Обновляем не только внутриквартирное оснащение, но и магистральные трубы подачи газа. В домах №5, №10 и №8 по улице Головашкина проводим работы по переносу газовых труб из квартир на фасады МКД. Жители домов №10 и №8 уже оценили результат, в доме №5 работы завершим до конца ноября», - привели в сообщении слова Станислава Каторова.

В пресс-службе добавили, что перед началом работ представители управляющих компаний размещают информацию в подъездах и на информационных стендах.