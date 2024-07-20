20 июля 2024, 16:57

Глава Реутова поздравил с юбилеем легендарную лыжницу Людмилу Колобанову

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Глава городского округа Реутов Филипп Науменко поздравил с юбилеем17-кратную чемпионку международных лыжных марафонов Людмилу Колобанову. Он передал спортсменке поздравления от имени председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова и вручил ей знак Московской областной Думы «За службу закону I степени».

Людмила Иосифовна проживает в Реутове с 1973 года и ведет масштабную общественно-полезную работу. Она является инспектором ЖКХ, активно защищает интересы жителей и помогает доводить их предложения до вышестоящих органов. Кроме того, чемпионка занимается популяризацией спорта среди молодежи, проводя массовые занятия с детьми в образовательных учреждениях.

Отметим, что накануне своего дня рождения Людмила Колобанова добавила в свою копилку еще одну медаль высшей пробы, преодолев дистанцию полумарафона «Сергиевым путем» и финишировав первой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Спортсмены Реутов
20 июля 2024, 17:30
Мастер-класс по гончарному делу для пенсионеров прошел в подмосковном поселке Калининец
Телеканал «360»
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В поселке Калининец под Наро-Фоминском стартовал уникальный проект по обучению гончарному делу участников клуба «Активное долголетие». Опытные мастера, с более чем 30-летним стажем, поделились своими знаниями и опытом с участниками клуба.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Кроме «долголетов», возможность познакомиться с гончарным искусством получили и маленькие жители Калининца. Особое внимание уделили детям участников специальной военной операции, которые получили персональный мастер-класс от опытных руководителей.

Отметим, что произведенная продукция будет представлена на ярмарках проекта «Доброе дело». Организатор мероприятия, депутат Егор Балев, отметил, что все средства, полученные от продажи изделий, направят на приобретение необходимого оборудования для бойцов специальной военной операции. Благотворительные ярмарки станут площадкой для поддержки талантливых мастеров и важного дела помощи нуждающимся.

Наро-Фоминск Активное долголетие
20 июля 2024, 17:25
Депутат Госдумы Ирина Роднина провела личный прием жителей в Химках
Администрация Химки г.о.
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Личный прием жителей провела в Химках депутат Государственной думы Ирина Роднина. Люди адресовали ей более 10 обращений по поводу социальной поддержки, помощи с оформлением документов, а также начисления пенсий и льгот.

Встреча прошла в общественной приемной «Единой России». Она состоялась в рамках тематической недели приемов граждан по вопросам социальной поддержки населения.

«Обращения химчан касались социального обеспечения престарелых и нетрудоспособных граждан. Так, ко мне на прием записался ветеран боевых действий по поводу начисления военной пенсии. Составила депутатский запрос в министерство обороны по этому вопросу. Ответ заявителю передадим в удобном для него формате», - прокомментировала Ирина Роднина.

Также муниципальный депутат Александр Дряннов помог жительнице Химок в переоформлении документов на квартиру.

«Личные приемы позволяют грамотно выстроить коммуникацию с жителями и исполнять их наказы намного быстрее. Тематические недели приемов полезны тем, что большое количество горожан могут получить консультацию по определенным вопросам в одном месте», - сказал депутат Химок Александр Васильев.

Ряд обращений рассмотрели руководитель управления назначения пенсий и социальных льгот Ольга Идди, начальник отдела филиала № 5 Социального фонда России по Москве и Московской области Наталья Седых и юрист Алексей Чернышенко.

О том, что личные приемы граждан проходят в Химках регулярно, напомнила муниципальный депутат Юлия Ишкова. Также депутаты и общественники работают с жителями в общедомовых чатах.

Систему выстроили по инициативе главы городского округа Дмитрия Волошина. Она соответствует основному принципу работы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева - «житель всегда прав».

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Химки Депутаты
20 июля 2024, 17:16
Лекция об истории летних Олимпийских игр 1980 года прошла в Химках
Пресс-служба администрации городского округа Химки
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Жителям Химок рассказали историю проведения летних Олимпийских игр 1980 года. Лекция прошла в рамках масштабного проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

Присутствующим рассказали об истории создания талисмана игр 1980 года - всемирно известного медведя, а также о том, как шла подготовка к событию и чем Олимпиада запомнилась всему миру.

«В 1980 году в Москве дали старт ХXII летним Олимпийским играм. Отмечу, мы по праву можем гордиться тем, что первая в мировой истории Олимпиада, которую провели на территории Восточной Европы, прошла именно в нашей стране», - прокомментировал депутат Химок Владимир Суслов.

Подобные мероприятия, приуроченные к важным историческим датам, регулярно проходят в округе в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Благодаря новому проекту у химчан появилась возможность принимать участие в различных патриотических акциях, лекциях, круглых столах, встречах с участниками специальной военной операции и других тематических событиях. Важно, что все эти мероприятия не имеют возрастного ценза и предусмотрены как для самых юных, так и для взрослых жителей нашего округа», - сказал муниципальный депутат Александр Васильев.

Также в Химках уделяют особое внимание сохранению памяти о героях Великой Отечественной войны. Об этом напомнила депутат округа Галина Болотова. К примеру, в муниципалитете работает виртуальный музей , в котором можно ознакомиться с военной литературой, экспонатами тех времен и услышать рассказы ветеранов войны. Проект создали по инициативе горожан и при поддержке главы городского округа Химки Дмитрия Волошина.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки История
20 июля 2024, 16:15
Глава Подольска вручил команде пловцов спортивную форму с символикой округа
Медиасток.рф
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Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вручил брендированные комплекты спортивной формы команде подольских пловцов. Спортсмены выразили желание иметь форму, которая бы символизировала их принадлежность к Подольску и Подмосковью на соревнованиях.

Благодаря инициативе Григория Артамонова, команда теперь обладает летними комплектами формы, которые будут носить на чемпионате и Кубке России по плаванию. Соревнования пройдут в Екатеринбурге с 23 по 28 июля, где подольские пловцы представят городской округ в составе сборной Московской области.

Глава округа подчеркнул важность поддержки талантливой молодежи и развития спорта на местном уровне. Он выразил надежду на успешное выступление команды и пообещал дополнительную поддержку в виде утепленных спортивных костюмов по возвращении с соревнований.

Также на церемонии анонсировали строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Подольске, который включит в себя большой бассейн не только для профессиональных спортсменов, но и для всех жителей города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Спортсмены Подольск

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