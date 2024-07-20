Глава Реутова поздравил с юбилеем легендарную лыжницу Людмилу Колобанову

Людмила Иосифовна проживает в Реутове с 1973 года и ведет масштабную общественно-полезную работу. Она является инспектором ЖКХ, активно защищает интересы жителей и помогает доводить их предложения до вышестоящих органов. Кроме того, чемпионка занимается популяризацией спорта среди молодежи, проводя массовые занятия с детьми в образовательных учреждениях.

Отметим, что накануне своего дня рождения Людмила Колобанова добавила в свою копилку еще одну медаль высшей пробы, преодолев дистанцию полумарафона «Сергиевым путем» и финишировав первой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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