25 октября 2024, 10:46

Глава Реутова поздравил легенду футбола Вячеслава Чанова с 73-летием

Пресс-служба администрации г.о. Реутов
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Знаменитый советский футболист Вячеслав Чанов отметил 23 октября 73-й день рождения. Торжество проходило в спортивной школе на стадионе «Приалит».

Легендарного спортсмена поздравил глава муниципалитета Филипп Науменко. Он рассказал, что в детстве тоже тренировался у Чанова и до сих пор благодарен наставнику за спортивную закалку и поданный воспитанникам пример. «Горжусь, что такие люди работают в нашем городе», - заявил глава городского округа.

Филипп Науменко зачитал на празднике поздравительный адрес от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. «Для нас большая честь, что под вашим началом сегодня имеют возможность заниматься ребята, которые всерьез увлечены спортом», - написал в частности глава региона.

Вячеслав Чанов внес большой вклад в развитие спорта в муниципалитете. Он совместно со своим воспитанником, знаменитым голкипером Игорем Акинфеевым основал в Реутове Академию вратарского мастерства, которая работает на стадионе «Приалит».

На празднике присутствовало около 40 юных футболистов из Академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова и футбольной школы «Приалит». Все они были в восторге от возможности лично пообщаться с таким выдающимся человеком.

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Спортсмены Футбол Реутов
25 октября 2024, 11:57
Новорожденного спасли от заворота кишечника в больнице Подмосковья
Медиасток.рф
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Новорожденный мальчик поступил в Московский областной центр охраны материнства и детства с резким вздутием живота и постоянными срыгиваниями. Диагностика выявила у ребенка опасную аномалию, которая могла привести к завороту кишечника. Врачи решили оперировать.

На 11-й неделе внутриутробного развития кишечник ребенка начинает поворачиваться против часовой стрелки для того, чтобы все его отделы в дальнейшем были свободно проходимы для пищи. Если этот процесс по какой-то причине нарушился, то положение кишечника формируется неправильно. Сначала это может выражаться трудностями при вскармливании, а затем привести к серьезным последствиям.

«Такой порок развития очень опасен, потому что протекает скрытно - ребенок может нормально есть и даже прибавлять в весе. Без операции патология в любой момент может привести завороту кишки и ее некрозу, а это прямая угроза жизни», - рассказала детский хирург Татьяна Шишкина.

Врачи провели операцию ребенку через маленький разрез на животе. Полностью восстановили правильное положение и проходимость кишечника.

Мальчик прошел реабилитацию и сейчас уже выписан из больницы. Ребенок усваивает полный объем питания, прибавил в весе и соответствует своим возрастным нормам.

В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V съезде педиатров региона , который прошел в сентябре.

Дети Больницы Врачи Медицина
25 октября 2024, 11:56
Производство сельхозтехники запустят в Орехово-Зуеве к 2027 году
Минимущества
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Компания «РиКС» построит завод техники для агропромышленного комплекса по программе поддержки импортозамещения «Земля за рубль». Предприятие запустят в Орехово-Зуеве в 2027 году.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, в проект вложат 130 миллионов рублей. На предприятии создадут 30 рабочих мест.

Компания будет выпускать транспортеры - подборщики картофеля и загрузчики навалом. Производство организуют на российском оборудовании с отечественными комплектующими.

Для реализации проекта «РиКС» получила участок площадью 5,3 гектара. Стоимость аренды по программе составит один рубль в год, а по итогам выполнения обязательств компания сможет приобрести землю за 7-15% от кадастровой стоимости.

Предприниматели могут подобрать подходящее место для размещения бизнеса по ссылке.

Заводы Орехово-Зуево Поддержка предпринимателей в Московской области
25 октября 2024, 11:56
Кабинет охраны зрения открыли в школе № 16 в Коломне
Телеканал «360»
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Новая медицинская зона появилась в одном из учебных заведений Коломны. Это проект является уникальным для Московской области.

«Пятая часть учеников школы, более 150 человек, нуждаются в лечении в этом кабинете. Это не только дети, проживающие на территории нашего микрорайона, но и те, кто приезжает из других районов города», - рассказала директор школы Елена Шумейко.

В кабинете также ведут прием логопед и дефектолог. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья в школе проводится комплексно. По итогам конкурса «Лучшая инклюзивная школа России - 2024» Коломна вошла в первую десятку.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

В открывшемся в школе № 16 кабинете охраны зрения есть уютная зона ожидания, развивающие панели и современное офтальмологическое оборудование. Помещение оснастили аппаратами для расслабления глазных мышц, комплексом для восстановления зрения, современным оборудованием для выявления и лечения косоглазия, близорукости. После занятий юные пациенты прямо в школе получают все необходимые процедуры.

Коломна Школы Медицина
25 октября 2024, 11:47
Жителей Подмосковья пригласили на фестиваль искусств «Культура Победы»
Министерство информации и молодежной политики Московской области
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Комитет семей воинов Отечества проведет фестиваль искусства и творчества «Культура Победы». Жители Подмосковья могут принять участие в проекте и побороться за выход в финал, который состоится 8 декабря в Музее Победы.

В Министерстве информации и молодежной политики Подмосковья уточнили, что заявки на участие можно подавать до 25 ноября.

«Цель фестиваля - показать культуру фронта и тыла. Такой, как она есть. Поделиться своим творчеством - значит внести весомый вклад в сохранение наших традиционных ценностей и показать бойцам СВО, что каждый из нас их ценит и ждет», - отметила руководитель КСВО Юлия Белехова.

К участию приглашают авторов и исполнителей, которые способны достучаться до тех, кто не до конца понимает значимость СВО. Средства выражения могут быть разными - музыка, литература, кино.

«Непростые времена для Отечества сегодня - мощный толчок для народного единения, подъема патриотических чувств, стремления каждого внести посильную лепту в общее дело во благо будущего России. Участие в Фестивале - это служение Отечеству» - отметила руководитель КСВО Московской области Марина Мигунова.

В октябре волонтеры снова собрали гуманитарную помощь российским военным в рамках акции «Доброе дело», появившейся при поддержке губернатора Андрея Воробьева. В зону СВО отправили пять автомобилей, а также мебель для обустройства пунктов временной дислокации.

Кино Песни Фестивали конкурсы

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