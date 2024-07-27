Глава Реутова Науменко встретился с жителями на выездном приеме

Жители пришли не только с вопросами, но и с предложением - создать «Азбуку Реутова». Сборник - это совместный проект краеведов и детей школы № 6. На каждую букву ученики рисовали достопримечательность городского округа, тут же написали историческую справку. Главу города такая инициатива заинтересовала.

Встречи подобного формата стали регулярными. Каждое обращение специалисты рассматривают с разных сторон. Все участники получают ответы и готовые решения.

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На встрече жители обсуждали расположение торговых точек вокруг станции, рассмотрели варианты модернизации коммунальной инфраструктуры. На некоторые вопросы реутовчане получили ответ на месте.

«Пешеходный переход, где „Изобретариум“ - завтра туда выйдите вместе с Евгением Александровичем и посмотрите все. Отвечая на ваш другой вопрос, Евгений Александрович работает со следственным комитетом по поводу тяговой подстанции. Мы написали письма, что мы не поддерживаем это. Там сейчас идут разбирательства», - ответил глава городского округа Реутов Филипп Науменко.