Глава Реутова Каторов проверил состояние дворов на 4 улицах

«Глава Реутова Станислав Каторов проверил дворы по улицам Гагарина, Победы, Советской и проспекта Мира, которые находятся на балансе управляющей компании „РЭУ-1 Садовый“. Особое внимание уделялось уборке территорий от листвы и случайного мусора», - говорится в сообщении.

При каждом обходе дворовых территорий глава Реутова общается с жителями и выявляет их потребности.

В ходе данного обхода выявили несколько вопросов. В одном из подъездов дома на улице Гагарина требуется заменить двери и установить систему видеонаблюдения, а возле дома по улице Советской глава Реутова заметил, что пенсионерка сидит на заборчике у подъезда. Он поручил профильным заместителям установить здесь лавочку. Замечания, которые сделал профильным служба Станислав Каторов, касались также необходимости опиловки старых деревьев.

Все озвученные главой Реутова в ходе обхода вопросы решат в течение недели.

Обход дворовых территорий в Реутове проводится на регулярной основе. Станислав Каторов и его заместители проверяют содержание дворов два-три раза в месяц.

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