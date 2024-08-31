Глава Реутова Филипп Науменко принял школу № 6 после ремонта

Готовность школы к учебному году проверили Глава Реутова Филипп Науменко и депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов. Они положительно оценили качество проделанной работы педагогов и директора учреждения Юлии Дюбкиной, которая сама когда-то окончила эту школу.

Педагоги школы стремятся всесторонне развивать своих учеников. В этом учебном заведении была разработана уникальная настольная игра, посвященная истории наукограда. Интересно, что в игре используются современные технологии, такие как QR-коды и видео-вопросы, что делает процесс обучения более интерактивным и увлекательным.

На сегодняшний день все классы школы оснащены высокотехнологичным оборудованием для уроков физики, химии и биологии. Кроме того, в учебном заведении функционируют два музея, экскурсии в которых проводятся самими учениками, что способствует развитию их лидерских качеств и интереса к истории родного края.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».