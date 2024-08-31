31 августа 2024, 19:28

Глава Реутова Филипп Науменко принял школу № 6 после ремонта

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В Реутове завершается подготовка образовательных учреждений к началу нового учебного года. В школе № 6, расположенной на Юбилейном проспекте, 15а, к 1 сентября обновили здание и благоустроили прилегающие территории.

Готовность школы к учебному году проверили Глава Реутова Филипп Науменко и депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов. Они положительно оценили качество проделанной работы педагогов и директора учреждения Юлии Дюбкиной, которая сама когда-то окончила эту школу.

Педагоги школы стремятся всесторонне развивать своих учеников. В этом учебном заведении была разработана уникальная настольная игра, посвященная истории наукограда. Интересно, что в игре используются современные технологии, такие как QR-коды и видео-вопросы, что делает процесс обучения более интерактивным и увлекательным.

На сегодняшний день все классы школы оснащены высокотехнологичным оборудованием для уроков физики, химии и биологии. Кроме того, в учебном заведении функционируют два музея, экскурсии в которых проводятся самими учениками, что способствует развитию их лидерских качеств и интереса к истории родного края.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Школы Реутов
31 августа 2024, 18:35
Глава Пушкинского Красноцветов вручил знаки отличия почетным жителям округа
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Торжественная церемония, приуроченная к празднованию дней городов, прошла в Пушкинском. Глава округа Максим Красноцветов отметил жителей, который посвятили себя развитию муниципалитета.

Глава округа Максим Красноцветов, депутат Московской областной Думы Михаил Ждан и активисты «Единой России» вручили активным жителям знаки отличия и благодарственные письма.

«Наш муниципалитет - один из крупнейших округов Московской области. В нем трудятся, строят семьи, воспитывают детей порядка 300 000 жителей. История округа неразрывно связана с людьми - врачи, педагоги, волонтеры, работники сферы ЖКХ, спасатели, сотрудники внутренних дел. Благодарю каждого за ответственность, идейность и работоспособность», - подчеркнул Максим Красноцветов.

На торжественном вечере отдельно отметили ветеранов и почетных жителей. Глава Максим Красноцветов подчеркнул, что перед округом стоят сложные цели и задачи. Они будут достигнуты.

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Пушкино
31 августа 2024, 18:25
Еще три школы капитально отремонтировали в Пушкино в этом году
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Глава Пушкинского оценил готовность образовательных учреждений к новому учебному году. В этом году капитально отремонтировали школы в селе Братовщина, в рабочем поселке Правдинский и микрорайоне Заветы Ильича.

Глава городского округа Максим Красноцветов провел оперативное совещание в рамках проекта «Новая школа» партии «Единая Россия». В трех образовательных учреждениях в Братовщине, Правдинском и в микрорайоне Заветы Ильича провели капитальный ремонт. Школы готовы принять учеников.

«Обращаю внимание дорожников - необходимо в ближайшие дни завершить обустройство парковки и подъездных путей. Школы после капитального ремонта также находятся в высокой степени готовности. Поручил коллегам внимательно отнестись к оснащению школ, к материально-техническим базам и готовности педагогического состава. Мы идем хорошими темпами», - подчеркнул Максим Красноцветов.

В следующем году капитально отремонтируют четыре образовательных учреждения: гимназию № 3 в Ивантеевке, Центр образования № 1 в Красноармейске, школу в поселке Ашукино и дошкольное отделение школы № 7 на Задорожной улице.

На встрече также обсудили подготовку к отопительному сезону. Продолжается реализация концессионных соглашений «Газпром теплоэнерго МО» - в работе находятся 27 объектов. Подрядчики ведут активную работу. Максим Красноцветов поручил ускориться.

Отметим, в Пушкинском восемь котельных подлежат ремонту и пять блочно-модульных котельных, которые будут смонтированы уже в существующую схему.

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Пушкино
31 августа 2024, 18:05
Антитеррористические учения прошли в школах Жуковского
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Учения по действиям при террористической угрозе и во время воздушной тревоги прошли в школах Жуковского. Учителя отрабатывали легенду, при которой преступники ворвались в здание. Педагоги забаррикадировались в кабинете.

На место сразу прибыли оперативные службы. Они задержали террористов. Кинологи отправились искать взрывчатые устройства. По легенде злоумышленники заложили бомбу. Специалисты нашли ее и обезвредили.

Во время учений участники отработали действия при террористической атаке, захвате заложников, угрозе взрыва, при получении сигнала «Внимание всем» и во время воздушной тревоги.

Отметим, планы эвакуации отрабатывают на уроках ОБЖ.

Учения проводили Министерство просвещения, структуры МЧС и МВД России совместно с Жуковским аварийно-спасательным отрядом, Росгвардией и Рособрнадзором.

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Школы Жуковский
31 августа 2024, 18:04
Глава Жуковского Аубакиров проверил готовность оборудования округа к зиме
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Глава Жуковского Борис Аубакиров посетил муниципальное предприятие «Теплоцентраль». Компания снабжает теплом более 90% многоквартирных домов и социальные объекты. Он отметил, что оборудование готово к эксплуатации.

Борис Аубакиров совместно с сотрудниками «Теплоцентрали» проверил готовность котлоагрегатов и насосов, химподготовки и мазутного хозяйства.

«Отмечу, что на данный момент „Теплоцентраль“ готова к эксплуатации оборудования в осенне-зимний период на 90%, но уже к 15 сентября данный показатель должен достичь 100%», - заявил Борис Аубакиров.

Отметим, глава Жуковского провел совещание по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в начале недели. Представители обслуживающих, управляющих и ресурсоснабжающих организаций обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону.

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Отопление Жуковский

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