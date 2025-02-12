Глава Раменского взял на личный контроль благоустройство поселка Ильинский

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Ранее осматриваемая территория попала в рейтинг локаций с неудовлетворительным содержанием. Комиссия провела проверку.

По ее результатам решили провести дополнительное обследование сточных канав, чтобы качественно оценить состояние водоотведения. А представителей управляющих компаний попросили усилить работу по содержанию общедомового имущества.

Кроме того, в поселке устранят ямы на дорогах по улице 1-й Октябрьский переулок. Через пару месяцев вблизи детской площадки у дома № 57 высадят деревья.

«Мы стремимся сделать округ комфортным и привлекательным для жителей. Благодарю всех жителей за активное участие и поддержку!» - отметил Эдуард Малышев.