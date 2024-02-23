23 февраля 2024, 20:48

Глава Раменского округа проверил ход работ по капремонту школы №18 в поселке РАОС

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Глава Раменского округа проверил ход ремонтных работ здания средней школы в поселке РАОС. На объекте состоялась встреча с подрядчиком.

На сегодняшний день общая готовность здания - 60%. Строители одновременно ведут наружные и внутренние работы. Продолжается реконструкция основной входной группы и облицовка фасада. Внутри здания проводятся монтажные и отделочные мероприятия.

В планах полностью обновить кровлю, двери и окна, а также заменить инженерные сети. Ожидается, что школа сможет принять учеников уже в новом учебном году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Раменское
23 февраля 2024, 21:19
Более пяти тысяч человек приняли участие в юбилейной «Гонке Александра Легкова»
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Более пяти тысяч любителей лыжного спорта приняли участие в «Гонке Александра Легкова». На соревнования приехали представители 45 регионов страны, президент России Владимир Путин в своем приветственном слове пожелал спортсменам удачных стартов и достойных побед.

Гонка посвящена десятилетию закрытия XXII Олимпийских зимних игр и завоеванию Александром Легковым Олимпийского золота.

По словам министра спорта России Олега Матицина, подобные соревнования - это прямое наследие олимпиады в Сочи.

«Мы празднуем победу Александра Легкова, победу нашей страны, тех замечательных, лучших Олимпийских игр в Сочи. Сегодня символично то, что гонка проходит 23 февраля, в День защитника Отечества. Спортсмены - это люди, которые отстаивают честь нашей страны на спортивных аренах», - заявил Матицын.

Юбилейная гонка Александра Легкова прошла в Сергиево-Посадском городском округе в городе Пересвете на территории парк-отеля «Русские сезоны курорт Пересвет».

Почетными гостями стали прославленные спортсмены с мировыми именами, чемпионы и призеры Олимпийских игр Александр Легков, Елена Вяльбе, Максим Вылегжанин, Илья Черноусов, Юлия Чепалова и другие.

Общий призовой фонд юбилейной «Гонки Александра Легкова» составил пять миллионов рублей.

Взрослые спортсмены преодолевали дистанции в 10 и 20 километров, а юные участники - один, три и пять километров.

Во второй день, 24 февраля, пройдет лыжный мастер-класс от спортсменов-профессионалов.

Напомним, что первые соревнования прошли в 2015 году, участниками которых стали тысячи любителей лыжного спорта от пяти до 75 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Сергиев Посад
23 февраля 2024, 20:25
Пристройку к школе в Поварове построят к 1 сентября
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Строительство пристройки к школе в микрорайоне Поварово в Солнечногорске выполнено на 50%. Рабочие уже установили фундамент здания, возвели стены и крышу.

Сейчас начались работы по устройству навесного вентилируемого фасада, установке окон и покраске стен внутри здания.

По словам руководителя строительного проекта Данилы Попова, работы идут по графику.

«На площадке у нас работает 60 человек и три единицы техники. И трое инженерно-технических специалистов. В график укладываемся. К 1 сентября сдадим объект в эксплуатацию», - пояснил Попов.

В трехэтажном здании разместятся учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, игровые для групп продленного дня, актовый и спортивные залы, библиотека и столовая.

На школьной территории построят спортивную площадку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Ремонтные работы
23 февраля 2024, 20:07
Новый цех по программе «Земля за один рубль» появился в технопарке «Импульс» в Домодедове
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Технопарк «Импульс» построил новый производственный цех площадью более двух тысяч квадратных метров в Домодедове. Землю для строительства предприниматели получили по программе «Земля за один рубль».

Ожидается, что новый цех позволит увеличить объем выпускаемой продукции с двух до пяти тысяч гидромолотов, производство которых начнется через месяц. Предприятие также выпускает сельскохозяйственное, лесное и коммунальное оборудование.

Глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин выразил поддержку и пожелал «Импульсу» войти в десятку мировых лидеров по производству навесного оборудования к 2027 году.

«Сейчас то время, когда такие предприятия, как ваше, двигают прогресс всей России. Вы осуществляете технологическую безопасность страны. У вас свои изделия, свои наработки, свои перспективы, свои планы», - заявил на встрече с сотрудниками предприятия Ежокин.

За последние пять лет коллектив «Импульса» увеличился в несколько раз, и сегодня на предприятии работают 1200 человек, включая молодых специалистов и выпускников колледжа «Московия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Город Домодедово
23 февраля 2024, 19:38
Международный шахматный фестиваль стартовал в Одинцовском округе
Фото: Федерация шахмат Московской области
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Международный шахматный фестиваль — суперфинал чемпионата Московской области стартовал 23 февраля. Торжественная церемония открытия состоялась в парк-отеле «Ершово» Одинцовского городского округа.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в состязаниях примут участие более 200 квалифицированных шахматистов из более чем 30 регионов России. Среди участников более 20 международных гроссмейстеров и 30 международных мастеров.

За шахматными столами также сразятся представители России, США, Турции, Индии, Филиппин, Белоруссии, Казахстана, Армении и других - всего 11 стран-участников.

В программе фестиваля четыре турнира: классические шахматы, блиц, быстрые шахматы и классические шахматы без ограничений по рейтингу ФИДЕ. Общий призовой фонд - три миллиона рублей.

Завершатся соревнования 2 марта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Спортсмены

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