Глава Раменского округа проверил ход работ по капремонту школы №18 в поселке РАОС

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Более пяти тысяч любителей лыжного спорта приняли участие в «Гонке Александра Легкова». На соревнования приехали представители 45 регионов страны, президент России Владимир Путин в своем приветственном слове пожелал спортсменам удачных стартов и достойных побед.

Гонка посвящена десятилетию закрытия XXII Олимпийских зимних игр и завоеванию Александром Легковым Олимпийского золота.

По словам министра спорта России Олега Матицина, подобные соревнования - это прямое наследие олимпиады в Сочи.

«Мы празднуем победу Александра Легкова, победу нашей страны, тех замечательных, лучших Олимпийских игр в Сочи. Сегодня символично то, что гонка проходит 23 февраля, в День защитника Отечества. Спортсмены - это люди, которые отстаивают честь нашей страны на спортивных аренах», - заявил Матицын.

Юбилейная гонка Александра Легкова прошла в Сергиево-Посадском городском округе в городе Пересвете на территории парк-отеля «Русские сезоны курорт Пересвет».

Почетными гостями стали прославленные спортсмены с мировыми именами, чемпионы и призеры Олимпийских игр Александр Легков, Елена Вяльбе, Максим Вылегжанин, Илья Черноусов, Юлия Чепалова и другие.

Общий призовой фонд юбилейной «Гонки Александра Легкова» составил пять миллионов рублей.

Взрослые спортсмены преодолевали дистанции в 10 и 20 километров, а юные участники - один, три и пять километров.

Во второй день, 24 февраля, пройдет лыжный мастер-класс от спортсменов-профессионалов.

Напомним, что первые соревнования прошли в 2015 году, участниками которых стали тысячи любителей лыжного спорта от пяти до 75 лет.

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