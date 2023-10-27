Глава Раменского округа пожелал успехов спортсменам на международном турнире по кикбоксингу
Открытый чемпионат стран Шанхайской организации сотрудничества по кикбоксингу продолжается в Дворце спорта «Борисоглебский». Соревнования посетил глава Раменского городского округа Николай Ханин, пожелав спортсменам успехов.
Николай Ханин посетил торжественную часть спортивного мероприятия, на открытии которой также присутствовали почетные гости. Он поприветствовал спортсменов из других регионов и выразил уверенность в том, что соревнования пройдут в дружеской, но при этом состязательной спортивной атмосфере.
«Хочу пожелать всем участникам честной борьбы. Пусть победит сильнейший! Но при этом, чтобы соревнования прошли без травм. Поздравляю с открытием такого важного чемпионата!», - поделился Николай Ханин.
Напомним, в соревнованиях участвуют более 700 спортсменов из разных государств и субъектов России. Состязания проводятся в шести дисциплинах: фулл-контакт, лоу-кик, К1, лайт-контакт, поинтфайтинг и сольные композиции.
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