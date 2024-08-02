02 августа 2024, 16:44

Глава Пушкинского проверил готовность детской школы искусств в Ивантеевке

Администрация г.о. Пушкинский
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Детскую школу искусств в Ивантеевке капитально отремонтируют к декабрю. Ход обновления объекта проверили глава Пушкинского округа и депутат Государственной Думы.

Во время ремонта в детской школе искусств перестроят перегородки, обновят внутренние инженерные сети, установят систему видеонаблюдения, капитально отремонтируют фасад и кровлю.

В учреждение закупят оборудование и мебель. После открытия в здании будут заниматься более 600 детей по восьми образовательным программам. Здесь появятся кабинеты и хореографические классы, концертный и выставочный залы.

Ход работ оценили депутат Государственной Думы Сергей Пахомов, глава Пушкинского Максим Красноцветов и депутат Московской областной Думы Михаил Ждан.

Масштабный ремонт детской школы искусств начался благодаря программе по модернизации объектов образования. Ее инициировала партия «Единая Россия». Это одно из четырех учреждений дополнительного образования, которое включили в программу.

Сейчас объект готов на 30%. Работы идут по графику. Передать школу педагогам планируют к декабрю. Для детей учреждение отроется в начале следующего года.

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Школы Депутаты Ивантеевка Образование
02 августа 2024, 17:44
Комплексное благоустройство дворов завершилось в селе Якоть
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Четыре двора благоустроили в селе Якоть в Дмитровском округе. Там заасфальтировали тротуары, установили скамейки и детские площадки, а также обустроили парковки.

Работы прошли во дворах домов № 1, 2, 3 и 4. Здесь появились тротуары с бордюрами, проезды, современная площадка с качелями, горками и батутом.

Проверить, насколько качественно выполнены работы в Якоти, приехал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный. Жители попросили у него увеличить количество парковок. Глава дал поручение заместителю учреждения «ЖКХ и благоустройство» Ольге Шатохиной посмотреть, можно ли обустроить дополнительные парковочные зоны у домов.

Отметим, что комплексное благоустройство дворов проходит благодаря государственной региональной программе «Формирование современной комфортной городской среды».

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Благоустройство Дмитров
02 августа 2024, 17:41
Минтранс Подмосковья: график электричек МТППК изменится 10 и 11 августа
МТППК
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Расписание движения пригородных поездов МТППК изменится 10 и 11 августа. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Корректировки вызваны работами по модернизации инфраструктуры железнодорожных путей на участке Москва - Тверь 10 и 11 августа. Часть электричек на участках Москва - Клин, Москва - Зеленоград-Крюково, Москва - Решетниково будет ходить по измененному расписанию, при этом ряд поездов отменят.

Пассажиров просят планировать маршрут заранее. Ознакомиться с изменениями расписания можно на информационных стендах станций и на сайте в разделе «Пассажирам».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Поезда
02 августа 2024, 17:37
Две новые школы откроют к началу учебного года в Люберцах
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В городском округе Люберцы ведется активная подготовка к новому учебному году. Глава округа Владимир Волков совместно с городским прокурором Дмитрием Девятко провели инспекцию строительства новых школ в жилых комплексах «1-й Лермонтовский» и «Новокрасково».

Школа на 1500 мест в ЖК «1-й Лермонтовский» полностью готова. Он также уточнил, что в здании красковской школы будут актовый и два спортивных зала, большая столовая, специальные классы для уроков труда, биологии, физики и химии, спортивное ядро, а также школьный музей.

«Сразу четыре новые школы откроются в нашем округе к началу учебного года. В том числе в ЖК „1-й Лермонтовский“ и в ЖК „Новокрасково“, - сообщил Владимир Волков.

Местные власти подчеркивают важность своевременного завершения всех работ для обеспечения комфортных условий обучения и воспитания детей. Ожидается, что новые образовательные учреждения станут значимым вкладом в развитие инфраструктуры округа и улучшение качества образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы Школы Строительство
02 августа 2024, 17:36
Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла вечером 2 августа
Медиасток.рф
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К вечеру пятницы загруженность дорог Московской области составила четыре балла. В Минтрансе Подмосковья рассказали о заторах.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, заранее снижать скорость в населенных пунктах, особенно перед пешеходными переходами.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки

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